Prefeitura de Nobres (MT) abre processo seletivo com 53 vagas e salário de até R$ 5 mil

Os interessados devem acessar o site da organizadora do processo seletivo até o dia 25 de julho. As inscrições custam R$ 40 (nível fundamental), R$63 (nível médio e técnico) e R$ 83 (nível superior). Prefeitura de Nobres abriu processo seletivo

Divulgação

A Prefeitura de Nobres, a 151 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para um processo seletivo com 53 vagas para profissionais de todos os níveis. Segundo o edital, os salários vão de R$ 954,00 a R$ 5.086,16. A taxa de inscrição varia entre R$ 40 e R$ 83.

O edital pode ser conferido no site da organizadora do processo seletivo.

As inscrições são feitas pela internet.

As vagas são para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ajudante de serviços gerais, arquiteto, assistente social, auxiliar odontologia, auxiliar de fisioterapia, engenheiro civil, fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente, farmacêutico, gari, motorista de ambulâncias, motorista de veículos pesados, motorista de veículos leves, nutricionista, operador de máquinas pesadas, operador de motoniveladora, pedreiro, psicólogo, professor educação física, recepcionista, técnico de higiene bucal e vigia.

Os interessados devem acessar o site da organizadora do processo seletivo até o dia 25 de julho. As inscrições custam R$ 40 (nível fundamental), R$63 (nível médio e técnico) e R$ 83 (nível superior).

O processo seletivo simplificado consistirá de duas etapas: prova objetiva e prova prática.

A prova objetiva será realizada no dia 19 de agosto. A prova prática será aplicada no dia 02 de setembro.

Veja mais informações sobre a região no G1 MT.

Ufficio Stampa