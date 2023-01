Os salários variam entre R$ 954 e R$ 10,4 mil. As taxas de inscrição vão de R$ 40 a R$ 130. Prefeitura de Nova Guarita (MT) abre concurso com 39 vagas e salário de até R$ 10 mil

Prefeitura de Nova Guarita (MT)

A Prefeitura de Nova Guarita, a 667 km de Cuiabá, abriu nesta segunda-feira (9) as inscrições de um concurso público com 39 vagas para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 954 e R$ 10,4 mil. As taxas de inscrição vão de R$ 40 a R$ 130.

O edital foi publicado e pode ser conferido na internet.

A inscrição é feita pelo site da organizadora do concurso.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para os seguintes cargos: analista de informação de contas, assistente administrativo, assistente social, auxiliar consultório dentário, auxiliar de serviços gerais, biblioteconomista, eletricista, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal sanitário, mecânico, médico, monitor de creche, motorista, operador de máquinas, nutricionista, odontólogo, procurador municipal, professor, psicólogo, recepcionista, técnico em enfermagem e técnico em laboratório.

Os interessados devem se inscrever a partir desta segunda-feira até o dia 9 de agosto. Os candidatos devem passar por provas escritas e objetivas. Os exames estão previstos para o dia 26 de agosto.

Vito Califano