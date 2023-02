Prefeitura de Palmas anuncia portaria que vai criar comissões para organizar concursos no município

Promessa para a realização de certames na educação, quadro geral e saúde foi feita ainda em 2022. Documento deve sair no Diário Oficial desta quinta-feira (2). Prédio sede da prefeitura de Palmas

Lia Mara/Prefeitura de Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), anunciou nas redes sociais que a portaria que institui comissões para organizar as etapas de concursos para o município será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (2).

“Acabei de determinar e será publicada uma portaria aonde vão ser formadas as comissões que vão elaborar os editais do concurso público da educação, do quadro geral e da saúde”, anunciou a gestora por volta das 19h30.

Cinthia também disse que espera que uma instituição tocantinense seja escolhida para a realização dos certames. “Estou na torcida p/ que uma instituição do TO realize. Avisem o Brasil inteiro: será o maior concurso público da história de Palmas”, diz trecho de uma das publicações nas redes sociais.

Promessa

A promessa para realização de concursos no município aconteceu em outubro de 2022, junto com outros benefícios para os servidores da prefeitura.

Em dezembro, começaram as inscrições para a seleção da Guarda Metropolitana, uma das promessas feitas pela prefeita. Este concurso está em andamento e as inscrições terminaram nesta quinta-feira (2). A prova esta prevista para o dia 2 de abril.

Confira as medidas anunciadas aqui.

Segundo o município, a realização dos certames foi prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada ao Legislativo.

