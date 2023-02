Prefeitura de Palmas divulga cronograma de vacinação com doses contra a Covid e a gripe em 15 unidades

O horário da aplicação dos imunizantes é das 8h às 17h. Para se vacinar o usuário deve apresentar documentos de identificação e o cartão de vacina. As demais unidades também realizarão vacinação, mas com agendamento prévio da população

A Prefeitura de Palmas divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid e a Influenza com início nesta segunda-feira (6), em 15 unidades de saúde. O cronograma segue até o dia 10. (Veja abaixo a lista com as unidades e os horários)

O horário da aplicação dos imunizantes é das 8h às 17h. Para se vacinar o usuário deve ter em mãos documentos de identificação e o cartão de vacina.

No momento, está disponível somente a 2º dose da Coronavac para crianças de três a 11 anos. O reforço em adultos está sendo feito com o imunobiológico Pfizer. O imunizante da Astrazeneca e Coronavac são disponibilizados para aqueles que precisam completar o esquema vacinal com a 2ª dose.

Segundo a prefeitura, para melhor distribuição dos imunizantes, 15 unidades fazem aplicação de vacinas de rotina, influenza e Covid-19 para adultos. Oito delas ficam exclusivas para a segunda dose da Coronavac.

As demais unidades de saúde administram somente a vacinação de rotina do calendário infantojuvenil, adulto, gestante e do idoso. As USFs Walterly Wagner (Taquaruçu Grande), Walter Pereira Morato (Taquaruçu) e Mariazinha (Buritirana) vacinarão mediante agendamento na própria unidade.

Confira o cronograma de vacinação

Influenza e Covid-19 para adultos

Horário: 8 às 17 horas

USF da Arno 61 (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (210 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro (Jardim Aureny I)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Morada do Sol

USF Taquari

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – vacinação apenas na quinta-feira

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)

2ª dose da CoronaVac para crianças de 3 a 11 anos

Horário: 8 às 17 horas

Segunda-feira: USF Arno 61 (503 Norte)

Terça-feira: USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

Quarta-feira: USF Valéria Martins (Arse 122 – 1.206 Sul)

Quinta-feira: USF José Hermes

Sexta-feira: USF Taquari

Doses disponíveis com aviso prévio

Horário: 8 às 17 horas

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)

USF Mariazinha (Buritirana)

