Prefeitura de Palmas nomeia novos gestores e promove mudanças no 1º escalão

Prefeita Cinthia Ribeiro havia anunciado que faria reforma administrativa no início deste ano. Mudanças nas secretarias e autarquias foram publicadas no Diário Oficial do Município. Prédio da Prefeitura de Palmas na Avenida JK

Regiane Rocha/Prefeitura de Palmas

A Prefeitura de Palmas nomeou novos gestores e fez mudanças no 1º escalão. A reforma administrativa já havia sido anunciada pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) no início deste ano. As mudanças nas secretarias e autarquias foram publicadas no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira (25).

Uma das pastas a passar por alteração é a Secretaria Municipal da Educação, que terá como gestora a professora Maria de Fátima Pereira de Sena e Silva, servidora de carreira do município, que já respondia pela secretaria-executiva do órgão. A antiga gestora era Cleizenir Divina dos Santos, exonerada no dia 2 deste mês.

A Secretaria de Governo e Relações Institucionais será comandada pelo ex-prefeito de Paranã, Fabrício Viana Camêlo Conceição. O secretário-executivo será Fábio Ribeiro. A pasta estava sem gestor desde a saída de Rogério Ramos, que foi para o Sebrae.

LEIA TAMBÉM

Prefeitura de Palmas exonera secretária de Desenvolvimento Social e presidente da Fundação Escola de Saúde Pública

Prefeitura selecionará 750 estudantes para programa de vale-transporte em Palmas

O Diário Oficial também trouxe a nomeação de Edmilson Vieira das Virgens como secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr). Até então, ele vinha acumulando essa secretaria com a Casa Civil.

A prefeitura promoveu algumas trocas entre os secretários. Gustavo Bottós de Paula deixou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) para assumir a Casa Civil.

Quem agora assume a Sedem é Aldison Wiseman Barros de Lyra, conhecido como Tom Lyra, que passa a responder cumulativamente pela Agência de Turismo (Agtur).

Já William Ribeiro Brito foi exonerado da Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes) para ser secretário-executivo da Sedem.

Duas autarquias também tiveram mudanças com a reforma. Thiago Pereira Dourado deixa a presidência da Fundação de Esportes e Lazer. Quem assume agora é Raimundo Nonato Cavalcante Júnior, que antes ocupava a secretaria-executiva da Sedem.

A prefeitura exonerou Nélio Nogueira Lopes da presidência da Fundação Municipal da Juventude de Palmas. Quem assume a pasta é a servidora efetiva do município, Marttha de Aguiar Franco Ramos.

Mudanças no 2º escalão e contratações

Foram nomeados também Fernanda Teixeira Halum Pitaluga para ocupar a secretaria-executiva da Sedes; João Paulo César Lima como secretário-executivo de Finanças (Sefin); e Nélio Lopes Nogueira como secretário-executivo da Fundação Cultural de Palmas.

O Diário Oficial também trouxe outras nomeações para cargos do segundo escalão e contratos temporários em diversos órgãos, especialmente na Educação.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano