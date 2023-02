Prefeitura de Pardinho cancela carnaval após estragos causados pelas chuvas

Anúncio foi divulgado pelas redes sociais da administração municipal. Cidade registrou pontos de alagamento após calha do Rio Pardo transbordar no domingo (12). Família resgatada após ficar com carro preso em correnteza provocada por estouro de barragem em Pardinho (SP)

A prefeitura de Pardinho (SP) decidiu cancelar o carnaval de rua deste ano por causa dos estragos causados pelas chuvas de domingo (12).

A decisão foi anunciada pelo prefeito José Luiz (Cidadania) em vídeo publicado nas redes sociais da administração municipal na manhã desta terça-feira (14).

José disse que a prioridade, neste momento, é recuperar as ruas, praças, pontes e estradas da zona rural da cidade.

A previsão era de que o carnaval em Pardinho acontecesse entre os dias 18 – data de aniversário da cidade – e 21 de fevereiro.

Prefeitura de Pardinho (SP) limpa lama das ruas após estragos da chuva

No domingo, houve registros de alagamentos em diferentes pontos da zona urbana da cidade após a calha do Rio Pardo, manancial que corta o município, transbordar. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Botucatu (SP), uma barragem rompeu.

No Centro de Pardinho, diversas residências, pontos comerciais, praças e prédios públicos foram invadidos por água e lama. O ginásio de esportes municipal ficou alagado.

Uma família chegou a ficar com o carro preso no meio da correnteza e foi necessária a utilização de um veículo com tração nas quatro rodas para o resgate.

Segundo a prefeitura, equipes do setor de zeladoria, limpeza e manutenção de estradas foram mobilizadas ainda no domingo para amenizar os estragos e desobstruir vias.

Na segunda-feira (13), as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas, mas retomadas nesta terça-feira (14). Apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

Ginásio de Pardinho (SP) foi inundado após rompimento de barragem no domingo (12)

