Prefeitura de Parnamirim faz mutirão para atualizar dados de famílias inscritas no CadÚnico neste sábado (24)

A Prefeitura de Parnamirim, na Grande Natal, anunciou a realização de um mutirão, neste sábado (25), para atender famílias que precisam atualizar dados no CadÚnico, por meio do qual têm acesso benefícios sociais, como o Auxílio Brasil.

A Central de Atendimento Social de Parnamirim vai funcionar das 8h às 12h, em regime de mutirão. O objetivo é atender especialmente familiares receberam alguma comunicação no extrato dos benefícios ou pelos aplicativos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

A central fica na Rua Pedro Bezerra Filho, 55, Santos Reis, ao lado do colégio PH3, e é o órgão responsável pelo atendimento das demandas socioassistenciais da cidade, como o Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada e Cadastro Único.

Segundo o município, além dos atendimentos já agendados para o sábado, a equipe também acolherá quem ainda não programou a ida à central.

Dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp (84) 98726-9904.

