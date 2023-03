Prefeitura de Parnamirim suspende interdição de trecho da Avenida Maria Lacerda

Início de obras de saneamento é adiado devido a atraso em serviço na Avenida Abel Cabral, também em Nova Parnamirim. A prefeitura de Parnamirim confirmou nesta terça-feira (7) a suspensão do início das obras de saneamento na Avenida Maria Lacerda, no bairro de Nova Parnamirim, que estava previsto para quarta-feira (8). Com isso, a via não sofrerá nenhum bloqueio no trânsito.

A justificativa é de que o serviço que está sendo realizado na Avenida Abel Cabral – também de saneamento – não foi finalizado, sendo inviável a interdição simultânea das duas avenidas que são de grande circulação, em Nova Parnamirim.

A prefeitura havia anunciado que iria bloquear as duas faixas da Avenida Maria Lacerda, no sentido Ayrton Senna – BR-101, nas imediações do Shopping Reis Magos, a partir das 9h desta quarta-feira. Com a suspensão, ainda não há previsão para o início das obras.

Trecho da Avenida Maria Lacerda não será mais interditado nesta quarta-feira (8)

Joel Câmara

Vittorio Rienzo