Prefeitura de Passo Fundo abre inscrições para 17 cursos gratuitos de capacitação profissional

Ao todo, são 400 vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas até 1º de março, pelo site da instituição. Saiba como participar. Prefeitura de Passo Fundo abre inscrições para 17 cursos gratuitos de capacitação

Divulgação

A Prefeitura de Passo Fundo está com as inscrições abertas para 17 cursos gratuitos da Escola das Profissões. Ao todo, são 400 vagas em cursos profissionalizantes em diversas áreas. As inscrições podem ser realizadas até 1º de março, pelo site da instituição.

Com o objetivo de empregar pessoas do município, o programa passou por uma reformulação quanto à seleção dos alunos. Antes, as vagas abertas para os cursos eram preenchidas por ordem de inscrição. Agora, outros critérios, obtidos pela inscrição, são considerados para garantir que realizem as atividades as pessoas que utilizarão a capacitação profissional gratuita com a pretensão de se inserir no mercado de trabalho ou empreender.

Mais informações sobre os cursos e os critérios de seleção para cada área estão neste link.

Veja os cursos disponíveis:

Assistente Logística / noite;

Atendimento ao Cliente / noite;

Costura I / manhã ou tarde;

Costura II / noite;

Gastronomia I / tarde;

Gastronomia II / tarde;

Gestão de Mídias Digitais / noite;

Edição de Imagens / noite;

Informática Básica / noite;

Elaboração de Planilhas / noite;

Editor-chefe de Texto / noite;

Elaboração de Apresentações / noite;

Inglês / manhã;

Maquiagem I / noite;

Maquiagem II / noite;

Recepcionista / noite;

Hotelaria / noite.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla