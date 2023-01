Prefeitura de Passo Fundo abre inscrições para 37 cursos de capacitação

Ao todo, são 800 vagas. Inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro. A Prefeitura de Passo Fundo abre, nesta segunda-feira (30), as inscrições para mais 37 cursos gratuitos da Escola das Profissões. Serão disponibilizadas mais de 800 vagas em cursos profissionalizantes em diversas áreas. As inscrições poderão ser realizadas até 7 de fevereiro.

Podem se inscrever para os cursos todas as pessoas com mais de 15 anos. Terão prioridade para a seleção gestantes e mães acompanhadas pelo programa Meu Bebê, Meu Tesouro, pessoas que participaram do Café com Emprego, imigrantes, pessoas com deficiência e pessoas beneficiárias do CadÚnico, que deverão fazer a comprovação durante a inscrição.

Os cursos são da Escola das Profissões e são divididos em três eixos: o “Profissionais do Futuro”, destinado ao desenvolvimento de habilidades como línguas e o desenvolvimento de tecnologias sociais; o “Qualific@REE”, que incentiva o empreendedorismo e está ofertando os 37 cursos nesta edição; e o “Update”, que tem como foco atender a indústria com mão de obra qualificada.

Inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro pelo site.

Confira os 37 novos cursos:

Informática Básica – Tarde

Elaboração de Planilhas – Tarde

Editoração de Textos – Tarde

Elaboração de Apresentações – Tarde

Assistente Administrativo – Tarde

Assistente de Departamento Pessoal – Tarde

Assistente Comercial (Vendas) – Noite

Vendas e Negociação – Noite

Atendimento ao Cliente – Noite

Assistente de Contabilidade – Tarde

Assistente de Logística – Tarde

Atendente de Farmácia – Manhã

Barbearia – Manhã

Básico para Padeiro – Manhã

Cabeleireiro Nível I – corte – Manhã

Cabeleireiro Nível II – Procedimentos e Química – Tarde

Criação de Jogos Digitais I – Noite

Criação de Jogos Digitais II – Noite

Cuidador de Crianças – Tarde

Cuidador de Crianças – Noite

Cuidador de Idosos – Manhã

Desenvolvimento de Websites – Noite

Edição de Imagens – Noite

Doces e Salgados – Noite

Espanhol para Atendimento ao Público – Noite

Estética Facial – Tarde

Gastronomia I – Tarde

Gestão de Mídias – Noite

Hotelaria – Noite

Inglês para Atendimento ao Público – Noite

Inglês para Atendimento ao Público – Tarde

Manicure e Pedicure – Tarde

Maquiagem I – Tarde

Designer de Sobrancelha – Tarde

Português para Estrangeiros – Noite

Recepcionista – Noite

