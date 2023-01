Prefeitura de Paulista reabre inscrições para dois cargos em concurso público

Podem se cadastrar candidatos a auxiliar bucal e agente de saúde para realização de socorros. Inscrições vão até a quinta-feira (12). Concurso público promovido pela Prefeitura do Paulista, no Grande Recife, reabre inscrições nesta terça-feira (10); sede da administração municipal fica no Centro

Foram reabertas, nesta terça-feira (10), as inscrições para o concurso público promovido pela Prefeitura de Paulista, no Grande Recife. Podem se cadastrar apenas candidatos a dois cargos: auxiliar de saúde bucal e condutor socorrista. A medida foi tomada por causa de alterações em critérios para a admissão dos aprovados.

As inscrições devem ser feitas até a quinta-feira (12), por meio do site da UPENET. O prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70, vai até a sexta-feira (13).

Os candidatos que não têm acesso à internet em casa, podem utilizar computador e impressora disponíveis na sede da Secretaria de Administração de Paulista, localizada na Travessa da Mangueira, nº 5, no bairro da Aurora, das 8h às 13h.

Para o cargo de auxiliar de saúde bucal estão sendo oferecidas 22 vagas, com salário de R$ 1.498,03. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para a função de condutor socorrista, são ofertadas 24 vagas, com salários de R$ 1.685,28 e carga horária de 12 horas trabalhadas para 36h de folga.

Alterações nos critérios de admissão

As mudanças nos critérios de admissão dizem respeito aos títulos necessários para disputar as vagas.

Para o cargo de auxiliar em saúde bucal torna-se necessário o certificado de conclusão do Ensino Médio, curso de auxiliar de saúde bucal e registro no Conselho Regional de Odontologia. No edital inicial, constava apenas “curso técnico”, sem especificação de área de atuação.

Para o cargo de condutor socorrista, deixa de ser necessário o Certificado dos Cursos de BLS (Suporte Básico de Vida), e passam a ser exigidos, no mínimo, 40 horas de APH (Atendimento Pré hospitalar), com certificado. No edital inicial, eram exigidas apenas 20 horas.

Para concorrer ao cargo também é necessário possuir Carteira de Habilitação com Categoria D, com no mínimo 12 meses de habilitação, e Certificado do Curso para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência.

Os candidatos que já haviam se inscrito no concurso e se sentirem prejudicados com as mudanças podem requerer a devolução do valor pago pela inscrição por meio do e-mail iaupe.paulista2018@gmail.com.

As provas escritas estão previstas para ocorrer no dia 29 de julho. O resultado final do concurso deve ser divulgado até o dia 8 de outubro.

