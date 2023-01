Prefeitura de Pindamonhangaba faz concurso público para mais de 300 vagas em 124 cargos

As inscrições estarão abertas de 8 de fevereiro a 16 de março, enquanto a prova está marcada para o dia 30 de abril. Confira as vagas e como se candidatar. Prefeitura de Pindamonhangaba lança concurso público com mais de 300 vagas em 124 cargos

Carlos Santos/ G1

A Prefeitura de Pindamonhangaba publicou, nesta terça-feira (31), o edital de um concurso público para o preenchimento de mais de 300 vagas em 124 cargos de emprego na administração municipal.

As vagas são destinadas para ensino fundamental, médio e superior, e integrarão praticamente todas as áreas da prefeitura. Os salários variam de R$ 1.408,94 a R$ 19.157,28, enquanto a taxa de inscrição varia de R$ 54,90 a R$ 98,80 dependendo do cargo.

Entre os 124 cargos abertos há diversas vagas para empregos tradicionais, como especialidades para médicos, engenheiros, arquiteto, professores, jornalista, entre outros.

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 de fevereiro e 16 de março. A prova será realizada dia 30 de abril de 2023. Outros detalhes, como datas de provas prático-profissionais, requisitos necessários e conteúdo, podem ser conferidos no edital (clique aqui para acessá-lo).

De acordo com a prefeitura, nenhuma informação será fornecida por telefone ou e-mail para não haver favorecimento. Os candidatos deverão observar rigorosamente o edital, que conta com todas as informações.

A gestão municipal estima que pelo menos 313 pessoas sejam contratadas. O número pode aumentar dependendo da demanda das secretarias. O concurso está sendo realizado pela Fundação Vunesp.

Confira todos os cargos e o número de vagas

ajudante: 5

armador: 1

assistente de serviços gerais: 20

auxiliar de biblioteca: 1

auxiliar de laboratório: 1

auxiliar de topografia: 3

carpinteiro: 2

coveiro: 2

encanador: 1

guarda: 10

operador de máquinas: 2

operador de máquinas leves: 2

pedreiro: 3

pedreiro de obras especiais: 2

pintor: 1

serralheiro: 1

servente de obras: 3

agente comunitário de saúde: 15

agente cultural: 5

agente de controle vetor: 1

agente de organização escolar: 15

agente de trânsito: 5

almoxarife: 1

auxiliar de classe: 10

auxiliar de enfermagem: 5

auxiliar de saúde bucal: 1

desenhista: 1

educador social: 1

eletricista: 2

fiscal ambiental: 2

fiscal de obras: 2

fiscal de posturas: 2

fiscal de rendas: 2

fiscal sanitário: 2

guarda ambiental: 1

motorista especializado: 1

operador de máquinas especiais: 2

recepcionista: 1

secretário de escola: 5

supervisor de área de controle de vetores: 1

técnico em enfermagem: 3

técnico em enfermagem do trabalho: 1

técnico em farmácia: 3

técnico em museu: 1

técnico em nutrição: 1

técnico em segurança do trabalho: 2

telefonista: 1

topógrafo: 2

web designer: 1

analista ambiental: 1

analista cultural: 1

analista de gestão pública: 5

analista de infraestrutura de tecnologia da informação: 1

analista de recursos humanos: 1

analista de segurança da informação: 1

analista florestal: 1

analista jurídico: 1

arquiteto: 1

arquivista: 1

assistente social: 5

auditor do SUS: 1

auditor público: 1

bibliotecário: 1

biomédico citologista: 1

contador: 2

controlador: 1

dentista: 1

diretor de escola: 3

enfermeiro: 3

enfermeiro do programa de saúde da família: 3

enfermeiro do trabalho: 1

engenheiro agrônomo: 1

engenheiro civil: 2

engenheiro de segurança do trabalho: 1

engenheiro eletricista: 1

engenheiro sanitarista: 1

farmacêutico: 1

fisioterapeuta: 1

fonoaudiólogo: 1

jornalista: 1

médico (cardiologista): 1

médico (cardiologista infantil): 1

médico (cirurgião): 1

médico (cirurgião vascular): 1

médico (clínico geral): 5

médico (dermatologista): 1

médico (endocrinologista): 1

médico (gastroenterologista): 1

médico (ginecologista): 1

médico (hematologista): 1

médico (nefrologista): 1

médico (neurologista): 1

médico (neuropediatra): 1

médico (oftalmologista): 1

médico (otorrinolaringologista): 1

médico (pediatra): 2

médico (pneumologista): 1

médico (pneumologista infantil): 1

médico (proctologista): 1

médico (psiquiatra): 1

médico (reumatologista): 1

médico (urologista): 1

médico do programa de saúde da família: 3

médico do trabalho: 1

médico auditor: 1

médico regulador: 1

médico veterinário: 2

museólogo: 1

nutricionista: 1

oficial de administração: 20

ouvidor de saúde: 1

professor de arte: 10

professor de educação básica: 20

professor de educação física: 11

psicólogo: 1

relações públicas: 1

terapeuta ocupacional: 1

tesoureiro: 1

turismólogo: 1

videomaker/fotógrafo: 1

Vito Califano