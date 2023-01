Prefeitura de Piracicaba abre chamamento público para inscrições de blocos carnavalescos

Inscrição é gratuita e pode ser feita de até segunda-feira (30), na sede da Semac. Bloco da Ema no carnaval em Piracicaba em 2018

A Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) de Piracicaba (SP) publicou em edição extra do Diário Oficial de terça-feira (24) chamamento público para inscrições de blocos carnavalescos. A prefeitura vai oferecer apoio estrutural aos blocos que forem aprovados.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até segunda-feira (30), das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Semac, na avenida Maurice Allain, 454, Nova Piracicaba.

De acordo com o edital, podem se inscrever os blocos carnavalescos de qualquer bairro de Piracicaba que possuam CNPJ. Todas as inscrições passarão por avaliação do Grupo Técnico da Secretaria Municipal da Ação Cultural, antes de serem aprovadas. A Semac apoiará até 12 blocos.

Na ficha de inscrição, o interessado deverá descrever o evento e solicitação de apoio do município. Como ressalta o edital, a Prefeitura avaliará cada plano de trabalho e julgará válida a participação ou não como parceiro do evento.

No caso de coincidência de datas entre os inscritos, será dada prioridade aos blocos que já possuem histórico de realização, valendo o tempo da mesma. O edital também esclarece que blocos carnavalescos não inscritos, não receberão autorização para realizarem eventos carnavalescos em 2023.

“A inscrição tem a finalidade de organizar o carnaval da cidade, colocando a Prefeitura Municipal e a Semac a par dos acontecimentos carnavalescos da cidade, com o objetivo de melhor coordenar a prestação de serviços na organização do trânsito e segurança durante o evento”, pontua a Semac na publicação do Diário Oficial.

O documento ainda ressalta que não tem por finalidade o repasse de recursos por subvenção.

Os blocos selecionados farão parte da programação do Carnaval oficial da cidade. A prefeitura divulgará a lista dos blocos aprovados para o Carnaval 2023 no site oficial do Município até o dia 31/01/2023.

