Prefeitura de Piracicaba abre concurso público com cinco vagas para procurador jurídico

Cargo exige formação superior em direito ou ciências jurídicas e inscrição na OAB. São cinco vagas para procurador jurídico em Piracicaba

Freepik/Reprodução

A Prefeitura de Piracicaba (SP) informou a abertura de um concurso público para o cargo de procurador jurídico. São cinco vagas, com salário de R$ 6 mil.

As inscrições vão ser abertas no dia 15 de março e podem ser feitas até dia 27, exclusivamente pela internet, no site da vunesp: http://www.vunesp.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 98,80.

A prefeitura informou que o objetivo é recompor o quadro de servidores municipais e assim melhorar a qualidade dos serviços públicos prestado à comunidade. O edital completo foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (6).

Para participar, o candidato deve ter curso superior completo em ciências jurídicas ou direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O regime de contratação será o estatutário, com carga horária semanal de 40h, referência salarial 17-A e salário com o valor de R$ 6.046,95.

A prova tem previsão de ser realizada em 4 de junho.

Vittorio Ferla