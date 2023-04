Prefeitura de Piracicaba conclui processo de seleção de OSS para gerenciar UPAs

Segundo administração, intenção é aumentar quantidade de médicos, melhorar organização e modernizar atendimento oferecido nas unidades. UPA da Vila Cristina, em Piracicaba

Toni Mendes/ EPTV

A Prefeitura de Piracicaba (SP) concluiu o processo de seleção de Organização Social de Saúde (OSS) para gerenciar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina e Vila Sônia. A ata de seleção foi publicada na edição desta sexta-feira (31), no Diário Oficial do Município.

A selecionada foi a organização Hospital Mahatma Gandhi, que ofereceu a melhor proposta técnica, segundo a prefeitura, atingindo 69 pontos do total de 70. Além disso, a OSS também ofereceu o menor preço no valor R$ 266,3 milhões para prestar serviços nas duas UPAS durante 60 meses (cinco anos).

O chamamento público foi aberto em novembro, e tem intuito de contratar uma OSS para administrar e fornecer médicos para as UPAs da Vila Cristina e Vila Sônia. A rede municipal da cidade registrou sucessivos casos de suspensão de atendimento nessas unidades devido à falta de efetivo e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é corrigir esse problema.

A OSS será responsável pelo gerenciamento, operacionalização, execução de serviços assistenciais de saúde, Serviços de Apoio Administrativo e Técnicos de Saúde, e demais ações de saúde e atendimentos, que assegure assistência universal e gratuita à população nas UPAs Vila Cristina e Vila Sônia em regime de 24 horas.

A partir da publicação da ata de seleção, há um prazo de cinco dias úteis para recurso. Passado esse prazo e não havendo recurso, será elaborado contrato e assinada a ordem de serviço para início da execução dos trabalhos – a prefeitura não informou quando isso deve ocorrer.

Durante o certame, 11 OSSs participaram da primeira fase de seleção e duas avançaram para a fase final, quando a vencedora foi selecionada.

UPA Vila Sonia, em Piracicaba

Ronaldo Oliveira/EPTV

Chamamento público

Segundo a prefeitura, a OSS ficará responsável pelo gerenciamento, operacionalização, execução de serviços assistenciais de saúde, serviços administrativos e técnicos e demais ações de saúde e atendimentos, durante 24 horas por dia.

O edital completo do chamamento público e todos os anexos técnicos são disponibilizados para download no site oficial da prefeitura.

De acordo com Filemon Silvano, secretário de Saúde, a decisão de contratar uma OSS se dá pela dificuldade na contratação de profissionais da saúde, principalmente médicos e especialistas, e porque a escassez desses profissionais que tem comprometido a manutenção do atendimento ideal de urgência e emergência na cidade.

“Além de médicos, vamos ter um atendimento e acolhimento mais moderno e tecnológico, entre eles a disposição de senha e monitores online para alerta e chamada dos pacientes, dando mais agilidade ao atendimento”, disse.

