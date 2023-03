Prefeitura de Piracicaba gasta R$ 347 mil em março com locação de imóveis; veja dados por secretaria

Maior parte dos imóveis locados são para equipamentos da Secretaria de Saúde. Novo local da USF Jaraguá II, em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba (SP) gasta cerca de R$ 347 mil por mês com aluguéis de imóveis. O valor é referente ao mês de março e é o total da soma dos valores de 59 imóveis que são utilizados pela administração municipal.

(CORREÇÃO: ao publicar esta reportagem, o g1 trouxe informação incorreta, no título e no texto, de que mais que dobrou o valor gasto com aluguéis pela prefeitura. Na verdade, o aumento foi de 0,7% na comparação de março de 2023 e a média de 2022. A informação incorreta havia sido informada via Lei de Acesso à Informação pela prefeitura, mas foi corrigida pela assessoria de imprensa, posteriormente, que explicou que por uma falha na compilação foram fornecidos apenas dados de contratos com pessoas físicas em 2022, sem os firmados com pessoas jurídicas. A informação foi corrigida às 19h47.)

Segundo a administração, o total de gastos com locações de imóveis em 2022 foi de R$ 4.135.691,70, o que representa uma média mensal de R$ 344.640,97. Assim, esse valor se aproxima do apresentado em março de 2023, que foi de R$ 347.079,20. Segundo a administração, os dados também consideram pagamentos retroativos, relativos aos contratos que estavam em processo de renovação contratual e foram reajustados.

Conforme o levantamento, os imóveis alugados servem para abrigar diversos equipamentos da administração municipal, como escolas e postos de saúde – Veja o detalhamento abaixo.

Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro de Piracicaba

Conforme dados de dezembro de 2022, a prefeitura contava na ocaisão com 61 locações, totalizando R$ 355.253,67. Na comparação deste mês específico com março deste ano, houve uma queda de 2,3% nos gastos com aluguéis.

“Com a devolução de 2 imóveis com o término do exercício, atualmente, o município conta com 59 locações, que com base nos pagamentos realizados em março de 2023, que inclui valores retroativos relativos aos contratos que estavam em processo de renovação e dos que tiveram reajustes, totalizaram R$ 347.079,20, o que demonstra redução de gastos”, aponta a prefeitura.

Dados por secretaria

Conforme o Portal da Transparência da prefeitura, a maior parte dos imóveis locados são para equipamentos da Secretaria de Saúde. Em março, a pasta gastou R$ 138.658,15 em aluguéis – Veja na tabela o gasto por secretaria.

Locação de imóveis pela Prefeitura de Piracicaba

O imóvel com locação mais cara é onde funciona o Centro de Diagnóstico de Imagens (CDI) e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A prefeitura desembolsa R$ 28,5 mil por mês neste caso.

Alguns Postos de Saúde da Família (PSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também funcionam em imóveis alugados.

UPA abandonada

Em contrapartida ao valor gasto com aluguéis de imóveis, o prédio de uma antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que é próprio da administração, mostra sinais de abandono. O g1 mostrou em fevereiro deste ano que o local acumula problemas por falta de manutenção.

Antigo prédio de UPA acumula problemas de falta de manutenção em Piracicaba

O prédio está repleto de infiltração, mofo e com sinais de vandalismo. Até maio de 2020, o prédio abrigava a UPA Vila Cristina, que foi transferida para a Rua Dona Anésia. O local desde então abrigou atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD) e a farmácia municipal.

Ambos os atendimentos foram encerrados em dezembro de 2022 e o prédio ficou fechado.

