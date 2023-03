Prefeitura de Piracicaba reabre edital para contratar empresa para intervenções em pedreira

Trecho da Avenida Jaime Pereira que passa pelo local está interditado desde dezembro devido a riscos para pedestres e ocupantes de veículos. Pedreira do Bongue, em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba (SP) reabriu o edital para contratação de empresa para realizar intervenções na pedreira do Bongue. O trecho da Avenida Jaime Pereira que passa pelo local está interditado desde 27 de dezembro devido a riscos para pedestres e ocupantes de veículos.

Uma empresa já chegou a ser anunciada pela prefeitura, mas o contrato foi cancelado por falta de apresentação de documentos fiscais.

Agora a prefeitura abriu o edital de compra direta para contratar a empresa que vai ser responsável por realizar serviços de deslocamento, tombamento e desmonte de rochas, com uso de uma técnica conhecida como bate-choco.

As empresas interessadas têm até 18h de quinta-feira (9) para apresentar proposta. O valor estimado do contrato é de R$ 663.250.

O prazo para a execução da obra é de, no máximo, 30 dias a contar da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria (Semozel). A empresa deve enviar Nota Fiscal Eletrônica e anexar documentação obrigatória à proposta, seguindo as especificações do edital.

Após a conclusão das obras, será feita uma nova análise da pedreira para, assim, liberar o trânsito com segurança na Avenida Jaime Pereira.

Intervenções na pedreira

Até o momento, foram executados os cortes de 40 árvores no topo da pedreira, que já davam indícios de que poderiam cair, além de 700 podas nas leucenas que ficam na avenida Jaime Pereira.

Outra intervenção a ser feita é drenagem na Rua Aracaju, no bairro Jupiá, para evitar que a água das chuvas transcorra por entre a pedreira, o que pode resultar no desprendimento de rochas. A drenagem consiste no manejo das águas de chuvas de forma que sejam escoadas para galerias pluviais.

A prefeitura também já tinha anunciado anteriormente a instalação de tela de contenção com seis metros de altura, para evitar que, em caso de queda, os fragmentos atinjam a avenida; e limpeza de área próxima à avenida, para retirar os fragmentos de rocha que já se desagregaram da pedreira.

Jehovah Nogueira Junior, geólogo da empresa Geocor, contratado para análise técnica do local, apresentou o laudo final em janeiro e ressaltou a importância das medidas para contenção da pedreira.

“Como intervenções emergenciais, é necessário desviar as águas, remover as árvores do topo, porque elas produzem um efeito de alavancar as fraturas, além das raízes, que se infiltram nessas fraturas, podendo ocasionar na liberação de blocos. E também construir um alambrado com seis metros de altura, a partir do passeio, para proteger a avenida”, ressaltou.

O geólogo apresentou um estudo realizado em 2006, pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), que já determinava algumas medidas preventivas que deveriam ter sido tomadas à época, em decorrência da duplicação da Avenida Jaime Pereira.

“São medidas semelhantes às que estamos pensando agora e que, certamente, se tivessem sido tomadas naquele tempo, a situação agora não estaria ainda crítica. Isso porque quando observamos o talude, é possível ver que ele está totalmente exposto, sem nenhuma medida de contenção e nenhuma medida de prevenção, a não ser as medidas que foram tomadas depois”, alertou Nogueira Junior.

‘Fissuras em estado preocupante’

Um laudo preliminar emitido pela Geocor já apontou em dezembro os riscos apresentados pela pedreira a pedestres e motoristas que passam pelo trecho.

“Existe um fragmento de rocha grande [com risco de se desprender e cair] e ele já está com as fissuras em estado preocupante. Então, para isso, a gente está tomando essas medidas para garantir a segurança. A gente pede a compreensão da população porque isso é para garantir a segurança de todos”, explicou o engenheiro Luciano Celêncio, da Secretaria de Obras de Piracicaba, na ocasião

Em novembro, uma pedra de 1,5 metro de diâmetro se desagregou do maciço da pedreira e, com a queda, fragmentos atingiram a avenida. Desde então o local está parcialmente fechado.

“Com essa interdição, vamos começar a tomar as medidas preventivas para poder garantir a estabilidade de segurança de todos os usuários dessa avenida”, explicou o engenheiro da prefeitura.

Rotas alternativas

A avenida Jaime Pereira seguirá interditada até que as obras sejam concluídas. Para os motoristas que utilizam este trajeto, a Semuttran orienta as seguintes rotas alternativas:

Opção 1 (desvio dos condutores dos bairros adjacentes):

Sentido bairro-centro: rua dos Dourados, rua das Piracanjubas, rua dos Lambaris, rua dos Mandis, rua Angelino Stella (Jupiá), avenida dos Marins, avenida Jaime Pereira

Sentido centro-bairro: avenida dos Marins, rua Angelino Stella, rua dos Mandis, rua dos Dourados (Jupiá), avenida Jaime Pereira

Opção 2 (desvio dos condutores da região Norte):

Sentido bairro-centro: seguir pela SP-304 ou avenida Cristóvão Colombo até a avenida 1° de Agosto

Sentido centro-bairro: avenida Dr. Paulo de Moraes, avenida Presidente Kennedy, rua Dom João Bosco, avenida Dona Lídia, avenida Rui Barbosa, avenida 1° de Agosto, SP-304

