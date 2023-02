Prefeitura de Porto Alegre passa a notificar empresas de ônibus que circulam com ar-condicionado desligado

Usuários podem registrar o descumprimento através dos telefones 118 ou 156. Dos 966 ônibus da Capital, 638 possuem ar-condicionado. Prefeitura de Porto Alegre fiscaliza uso de ar condicionado em ônibus

A Prefeitura de Porto Alegre vai começar a notificar as empresas que circularem com o ar-condicionado dos ônibus desligado, a partir desta quarta-feira (1º). Atualmente, 638 ônibus dos 966 que estão operando têm ar-condicionado na frota e estarão aptos a circular até o final da semana.

“Há 76 carros que sabemos que estão na fase final de manutenção e esses não serão notificados até o final da semana. Os demais, caso circulem com o ar-condicionado desligado e após esse período, deverão ser recolhidos. Até abril, o número de veículos com ar-condicionado será ainda maior, já que em torno de 60 novos ônibus, todos com equipamento, irão ingressar na frota”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

De acordo com a prefeitura, a legislação prevê que os veículos que têm refrigeração devem ligá-los a partir dos 24ºC graus. O custo mensal do município para manter o ar-condicionado operando nos veículos é de R$ 826 mil.

Usuários podem registrar o descumprimento através dos telefones 118 ou 156.

