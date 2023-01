Prefeitura de Porto Alegre promove ações especiais para população trans nesta segunda

Atividades ocorrem em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. Bandeira Trans

Celso Tavares/g1

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre, por meio da Coordenadoria de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero e do Sine Municipal, promove nesta segunda-feira (30), um dia de atividades para pessoas transsexuais e transgênero. A ação é em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro.

A partir das 8h, serão oferecidas vagas de trabalho exclusivas para este público. A ação acontece na unidade do Sine, na avenida Sepúvelda, s/nº, no Centro Histórico.

Também serão realizadas palestras e orientações sobre cuidados com a saúde da população LGBTQI+ e sobre a Delegacia de Combate à Intolerância. No mesmo dia, será possível fazer o encaminhamento para retificação de nome. Veja programação completa abaixo.

Programação

8h30 – Recepção e cadastros para retificação de nome

9h – Palestra: Serviços Prestados pela ONG SOMOS – Caio Klein

9h40 – Palestra: Combate à Discriminação População T – delegada Andrea Mattos

10h – Intervalo

10h30 – Palestra: Saúde Cuidados Integrais com Saúde Primária

13h – Ação T: empregabilidade para o público trans – entrevistas de emprego e encaminhamento para vagas específicas

