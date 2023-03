Prefeitura de Porto Velho publica edital para locação de imóvel para Maternidade Municipal

Unidade hospitalar será realocada para que prédio usado atualmente passe por reforma. Maternidade Municipal de Porto Velho

Prefeitura de Porto Velho/Divulgação

Um edital de chamamento público para seleção de imóvel para locação ou compra foi divulgado pela prefeitura de Porto Velho nesta segunda-feira (27). O prédio vai servir temporariamente como sede da Maternidade Municipal Mãe Esperança.

O prédio atual onde funciona a unidade de saúde, localizada no bairro Embratel, vai passar por uma reforma e ampliação, e por isso a maternidade será realocada.

De acordo com o edital, o imóvel deve estar apto a atender as necessidades estruturais do hospital, tendo como requisitos mínimos a disponibilidade de salas de atendimento hospitalar, salas administrativas e capacidade de suporte estrutural.

As propostas podem ser encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), na avenida Campos Sales, 2283, Centro. O horário de atendimento vai das 8h às 14h. Os interessados também podem enviar as propostas para o e-mail: dasemusa@hotmail.com.

O prazo para a entrega das propostas é de cinco dias corridos a contar a partir desta segunda-feira (27).

Confira o edital completo e os critérios de qualificação dos imóveis

