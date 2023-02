Prefeitura de Presidente Prudente contrata empresa de São Paulo por R$ 62 milhões para cuidar do serviço de iluminação pública

Contrato com a Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S. A. tem prazo de cinco anos de vigência. Prefeitura vai pagar R$ 62 milhões pelo contrato de iluminação pública

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) irá contratar pelo valor de R$ 62 milhões uma nova empresa que responderá pelo serviço de iluminação pública por um prazo de cinco anos.

Nesta segunda-feira (13), foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) a habilitação da vencedora do processo licitatório referente à modernização da iluminação pública em Presidente Prudente.

Segundo a Prefeitura informou ao g1, trata-se da implantação de um projeto de eficiência energética, que consiste em substituir 100% dos pontos de iluminação atuais por luminárias de LED e alcançar uma economia pretendida de até 68% na conta.

O próximo passo do processo é a assinatura do contrato entre Prefeitura e a empresa, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

Trata-se de um contrato de R$ 62 milhões, válido por cinco anos. Com esta assinatura, haverá a transição da gestão da iluminação pública entre a atual prestadora de serviços, que é a empresa Ilumina Comércio e Serviços de Eletricidade Eirelli EPP, com sede em Presidente Prudente, e a que está em processo de contratação, que é a Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S. A., de São Paulo (SP).

De acordo com o Poder Executivo, assim que houver a assinatura do contrato com a Stylux, o contrato com a Ilumina será rescindido, sendo feita a migração da gestão do serviço de iluminação pública para a nova empresa.

A licitação na modalidade de pregão presencial foi aberta para a “contratação de empresa especializada em serviços de reordenação luminotécnica dos ativos de iluminação pública do município de Presidente Prudente”.

