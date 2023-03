Prefeitura de Presidente Prudente prorroga contrato com empresa responsável pela revitalização do Camelódromo

Publicação oficial foi feita nesta sexta-feira (10) e a prorrogação é válida até o dia 23 de março. Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) publicou, nesta sexta-feira (10), a prorrogação do contrato com a empresa responsável pelo Camelódromo.

Na publicação, o contrato com a Spalla Engenharia é prorrogado por 30 dias, encerrando no dia 23 de março deste ano.

Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

Segundo o Poder Executivo, o aditamento foi necessário para a conclusão dos procedimentos administrativos do contrato, independentemente da conclusão da obra. A Prefeitura disse ainda que podem ter novos aditamentos, sem o aumento de custos.

As obras do Camelódromo começaram em 2020, ainda não foram concluídas e não há uma previsão para a finalização do local.

Banheiro do Camelódromo, que segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

Vistoria

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Mateus Ramos Grosso, afirmou na tarde da última segunda-feira (6) que ainda não há data prevista para a conclusão das obras de reforma do Camelódromo, na Praça da Bandeira, e de construção do Atende Prudente, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente. Grosso acompanhou uma vistoria que cinco vereadores fizeram às obras em andamento. Segundo ele, os investimentos nos dois locais chegam a quase R$ 10 milhões.

As obras de revitalização do Camelódromos começaram em janeiro de 2020 e, conforme o cronograma inicial, deveriam ter sido concluídas em setembro daquele mesmo ano.

“A obra anda 95% aproximadamente. Nós não vamos divulgar data [de entrega]. A vinda dos vereadores aqui, pra ver a situação, é pra identificar, no local, como está o andamento. Acredito que passamos o que passamos, mas, hoje, a obra encontra-se para o encerramento”, disse o secretário ao g1.

Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

O custo total da obra, ainda conforme o secretário, que mencionou a construção dos boxes, da cobertura e da intervenção no piso, ficará em cerca de R$ 5 milhões.

Sobre futuras vistorias, ele afirmou que o local, assim que finalizado, será fiscalizado novamente. “Assim que finalizar e entregar a obra, aí o prefeito vai determinar que caminho nós vamos tomar”, complementou.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Tiago Santos de Oliveira (PTB), também conversou com o g1 e citou os objetivos da fiscalização.

“O objetivo, primeiramente, é fiscalizar. As pessoas querem saber quando o ‘Camelô’ estará funcionando e quando o Atende Prudente estará funcionando. Então, a gente vem fiscalizar a obra, justamente com o secretário”, citou Oliveira.

“A gente constata que as obras estão avançadas, porém, a gente vê que ainda tem alguns detalhes a serem feitos e a gente acredita que ainda vai levar um tempo para funcionar. Claro que a gente vai estar muito atento, já que já está demorando, isso vem de um governo anterior. Assim como a população está em cima dos vereadores, a gente vai ficar em cima da Prefeitura para que essa entrega seja o mais breve possível”, complementou.

“A gente vai continuar nessa forma de fiscalização, visitando, entendendo e ouvindo aqueles que são técnicos. E entender que prazo, questão de obra, questão de serviço, tudo isso é por parte do Poder Executivo, a Câmara fiscaliza e acompanha. A gente não tem uma nova vistoria prevista, porém, a gente acredita que nas próximas semanas a gente deve voltar”, concluiu ao g1.

Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

Atende Prudente

A construção do Atende Prudente foi iniciada em dezembro de 2019, quando o então prefeito, Nelson Roberto Bugalho, assinou o contrato com a empresa responsável pela obra. De início, o local contou com um investimento de R$ 3.552.152,34. A previsão era de entrega em agosto de 2020.

Segundo o atual secretário de Obras e Serviços Públicos, o Atende Prudente já está em fase de “implantação de móveis, treinamento e conclusão”.

“Em breve, o local vai começar a atender a população. Sem data prevista, porque temos toda a implantação, todo o treinamento de serviços da população, o Banco do Povo, Procon, Secretaria de Desenvolvimento, toda a parte de atendimento ao público que é feita no Paço Municipal, então, exige treinamento e isso está sendo conduzido pelo gestor aqui do local”, pontuou.

Grosso reforçou que o espaço já está em fase de finalização e mencionou que o seu custo ultrapassou os R$ 4 milhões.

“Sem mais nenhuma mudança estrutural, a obra já caminha para a conclusão e, dentro de algumas semanas, a gente já vai entregar a obra para o gestor. O Atende Prudente vai ficar em torno de R$ 4,5 milhões”, concluiu ao g1.

O gerente do Atende Prudente, Vander Jonas Martins, explicou sobre os serviços que serão ofertados à população no novo espaço.

“O Atende Prudente tem a proposta de uma nova dinâmica no atendimento ao público. Os serviços do prédio da Prefeitura passarão a ser tratados aqui. Esses serviços são os de atendimento ao público no geral, todo e qualquer serviço que demanda o acesso da pessoa até os prédios da Prefeitura, será realizado aqui, por exemplo: a parte de execução fiscal, a parte de solicitação de serviços, através do serviço 156, a central do 156 passará a ser aqui. O atendimento será em bloco, nesses 20 guichês que nós temos aqui para receber a população”, pontuou.

Martins citou a nova dinâmica de atendimento do serviço e disse que se trata de uma “nova metodologia no atendimento ao público, onde todo atendimento, em regra, deverá ser agendado, e aquele que não agendar terá um acolhimento para fazer o agendamento no local”.

Os funcionários já estão sendo contratados, com base na necessidade de cada um, e a possibilidade técnica para prestar o melhor serviço já está sendo detectada. A regra é que sejam os funcionários públicos do município”, concluiu ao g1.

Reforma do Camelódromo segue sem data de entrega em Presidente Prudente (SP)

