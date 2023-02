Prefeitura de Ribeirão Preto arrecada mantimentos para vítimas da chuva no Litoral Norte de SP

Campanha em caráter de urgência deve durar 15 dias e tem quatro pontos de coleta. Até o momento, 46 pessoas morreram, segundo o governo. Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto, SP

A Prefeitura de Ribeirão Preto começa nesta quarta-feira (22) uma campanha para ajudar as vítimas dos estragos causados pelo temporal no Litoral Norte de São Paulo. A ação do Fundo Social de Solidariedade visa arrecadar itens de primeira necessidade.

Podem ser doados:

Alimentos não perecíveis

Leite

Cobertores

Água

Materiais de limpeza e de higiene

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mariana Jabali, a campanha tem o caráter de urgência e deve durar 15 dias.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3635-3826.

Veja endereços dos pontos de arrecadação:

Fundo Social: Rua Cerqueira Cesar, 383

Secretaria de Assistência Social: Rua Augusto Severo, 819, Vila Tibério

Defesa Civil Municipal: Rua Lafaiete, 1676

Câmara Municipal dos Vereadores: Avenida Jerônimo Gonçalves, 1200

