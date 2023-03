Prefeitura de Ribeirão Preto, SP, realiza mutirão de empregos com 500 vagas; veja como participar

Evento acontecerá na quarta-feira (29) no Caterp. Oportunidades são para várias áreas. Prefeitura de Ribeirão Preto, SP, realiza mutirão de emprego com 500 vagas disponíveis

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) irá realizar um mutirão de emprego na quarta-feira (29), oferecendo 500 vagas.

O evento vai acontecer no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor de Ribeirão Preto (Caterp).

Como acontece a seleção?

No total, são dez empresas de diversas áreas que irão receber os currículos. As entrevistas serão marcadas pelas empresas após a análise.

Como posso participar?

Quem quiser participar deve comparecer ao local do evento, levando cópias do currículo e documento de identificação.

Horário e endereço

O evento irá acontecer das 8h às 12h e o prédio da Caterp é localizado na Avenida Francisco Junqueira, 2625.

