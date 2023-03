Prefeitura de Rio Claro abre inscrições para concurso público nesta terça-feira; veja vagas

Interessados têm até o dia 28 de abril para fazer a inscrição. Oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. A prefeitura de Rio Claro (RJ) vai abrir, nesta terça-feira (28), as inscrições para um concurso público com o objetivo de selecionar profissionais para diversas áreas. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior (veja abaixo a lista completa).

As inscrições devem ser feitas pela internet. Os valores das inscrições são: R$ 48 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 85 para nível superior. O prazo termina no dia 28 de abril.

Os interessados devem ser brasileiros ou portugueses, ter idade igual ou superior a 18 anos na data da nomeação, estar quite com a Justiça Eleitoral e, no caso dos homens, estar em dia com o Serviço Militar.

A avaliação poderá ser feita através de provas objetivas, discursivas e práticas, a depender das especificações do cargo. Títulos podem ser apresentados durante o período de inscrições.

Vagas para nível fundamental completo:

almoxarife

eletricista civil

recepcionista

telefonista

Vagas para nível médio completo:

agente de apoio educacional

agente de combate às endemias

assistente de CPD

assistente de pessoal

assistente de tesouraria

auxiliar administrativo

auxiliar em saúde bucal

fiscal ambiental

fiscal de inspeção sanitária

fiscal de obras

fiscal de postura

fiscal de tributos

instrutor de Braille

instrutor de Libras

intérprete de Libra

monitor de informática

secretária(o) escolar

técnico agrícola

técnico de contabilidade

técnico de enfermagem

técnico de enfermagem ESF

técnico de imobilização ortopédica

técnico de laboratório

técnico de radiologia

docente I

docente I – AEE

docente I – Libras

Vagas para ensino superior completo:

arquiteto

assistente social

auditor fiscal tributário

biólogo (Saúde)

biólogo ambiental

cirurgião-dentista

contador

docente II – Arte (artes visuais)

docente II – Arte (música)

docente II – Ciências

docente II – Educação Física

docente II – Empreendedorismo

docente II – Geografia

docente II – História

docente II – Inglês

docente II – Matemática

docente II – Português

enfermeiro

enfermeiro – ESF

engenheiro agrônomo

engenheiro ambiental

engenheiro civil

engenheiro florestal

farmacêutico

fisioterapeuta

fonoaudiólogo

jornalista

médico – ESF

médico-cirurgião geral

médico clínico geral

médico dermatologista

médico ginecologista/obstetra

médico neurologista

médico neuropediatra

médico oftalmologista

médico pediatra

médico plantonista

médico plantonista – ginecologista/obstetra

médico plantonista pediatra

médico psiquiatra

médico radiologista

médico urologista

médico veterinário

médico visitador

nutricionista

pedagogo

procurador do município

psicólogo

psicopedagogo

terapeuta ocupacional

turismólogo

Para consultar salários, carga horária e demais especificações, leia o edital.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano