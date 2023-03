Prefeitura de Rio dos Bois abre concurso com 50 vagas e salário de até R$ 8 mil

Há vagas para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições começam na próxima segunda-feira (13). Vista aérea de Rio dos Bois

Prefeitura de Rio dos Bois/Reprodução Instagram

A Prefeitura de Rio dos Bois, na região central do estado, lançou um edital de concurso público para o quadro geral do município. São 50 vagas para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.320,00 e R$ 8 mil.

O concurso será executado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP). As inscrições começam na próxima segunda-feira (13) e seguem até 23h59 do dia 20 de abril, exclusivamente, pela internet.

Veja o edital completo.

As vagas para ensino fundamental são para auxiliar de serviços gerais (10), merendeira (2), motorista categoria D (5), operador de máquinas (2), vigia (4).

Para nível médio e técnico são ofertadas vagas para auxiliar administrativo (10), fiscal de obras e posturas (1), e técnico de enfermagem (2).

No caso do nível superior, as vagas são para assistente social (1), enfermeiro (2), farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), médico clínico geral (1), nutricionista (1), odontólogo (1) professor nível superior (5) e psicólogo (1).

No quadro de vagas não há previsão de reserva para cotas ou cadastro reserva. O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo:

Fundamental – R$ 70

Médio e Técnico – R$ 90

Superior – R$ 120

O concurso terá provas objetivas e de títulos, no caso dos cargos que exigirem. Segundo o edital, as provas objetivas serão realizadas em Rio dos Bois nos dias 13 e 14 de maio e o resultado está previsto para o início de junho.

