Prefeitura de Santa Bárbara afasta médico suspeito de importunação sexual contra paciente

Paciente relatou que abuso ocorreu durante uma consulta e o profissional nega os fatos. Caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso. Caso foi registrado na DDM de Santa Bárbara d’Oeste

Polícia Civil

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) comunicou na tarde desta quinta-feira (2) o afastamento de um médico de 57 anos da rede municipal suspeito de importunação sexual contra uma paciente de 49 anos. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o caso.

O boletim de ocorrência foi registrado por policiais militares que relataram que foram acionados para atender um caso de suposto abuso sexual ocorrido no Pronto-Socorro Dr. Edson Mano.

No local, a vítima relatou que, durante uma consulta, o investigado começou a fazer elogios, lhe deu dois beijos e, quando deitou na maca para ser examinada, ele teria acariciado regiões íntimas suas.

A paciente informou que, então, conseguiu sair da sala do médico e chamou a PM até o local. Os militares conversaram com o médico, que negou os fatos. O caso foi registrado como importunação sexual pela DDM.

Em nota, a prefeitura afirmou que repudia qualquer tipo de assédio. “Diante do ocorrido, o profissional foi preventivamente afastado e instaurado um procedimento interno para apurar os fatos”, acrescentou.

Vito Califano