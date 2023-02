O buraco se abriu com as chuvas constantes que atingiram a cidade no início da semana. Prefeitura de São José dos Campos inicia obras na cratera da avenida João Marson

Cláudio Vieira/Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) iniciou nesta quarta-feira (8) as obras para recuperar um trecho da avenida João Marson, onde uma cratera se abriu no início desta semana (leia mais abaixo). O prazo estimado para obra é de 40 dias.

O serviço tem como objetivo reconstruir as galerias de águas pluviais que se romperam por conta das constantes chuvas que atingem a cidade desde a última segunda-feira (6).

Luiz Big/Prefeitura de São José dos Campos

Por meio de imagens, a administração municipal detectou que a galeria está com metade da vazão de água. Equipes da Urbam, contratada em caráter emergencial, trabalham com máquinas e funcionários no local para limpar o trecho e trocar a tubulação.

Em seguida serão realizados o aterro e asfaltamento da área da pista danificada. O prazo de execução, segundo a gestão, é de aproximadamente 40 dias, dependendo das condições climáticas.

O trecho da via onde a erosão se formou precisou ser interditado totalmente nos dois sentidos, entre a rotatória da Itavema e a rua Jamil Cury, no bairro Vila Industrial (região leste). Ambos os cruzamentos foram sinalizado para orientar os motoristas.

Cláudio Vieira/Prefeitura de São José dos Campos

Alternativa

Os motoristas que seguem no sentido do Centro devem pegar um trecho da avenida João Marson até a rua Jamil Cury, sentido Saigiro Nakamura e avenida Juscelino Kubitschek até a rotatória da Itavema, que está com semáforos liberados no local e acesso direto ao Centro do município.

Já os condutores seguem no sentido do bairro devem utilizar a avenida Juscelino Kubitschek.

Cratera

As constantes chuvas que atingiram São José dos Campos nesta semana provocaram interdição em um trecho da avenida João Marson por conta de uma cratera que se abriu na via.

Cratera aberta pela chuva interdita Avenida João Marson em São José dos Campos, SP.

Wilson Araújo/TV Vanguarda

De acordo com a prefeitura, a erosão surgiu na segunda-feira (6) e se agravou na terça-feira (7).

A interdição acontece nos dois sentidos da avenida João Marson, na Vila Industrial, entre a rotatória da Itavema e da rua Doutor Jamil Cury.

Luiz Big/Prefeitura de São José dos Campos

Vittorio Rienzo