prefeitura-de-tabuleiro-abre-processo-seletivo-para-40-vagas

Inscrições podem ser realizadas de 20 a 24 de março.

Seleção conta com capacidade profissional, análise curricular e entrevista.

A prefeitura do município de Tabuleiro do Nortex, na Região Jaguaribana do Cearáx abre, nesta segunda-feira (20), o processo seletivo simplificado para 40 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. O salário é de R$ 937 para a carga horária de 40 horas/semanais.

Prefeitura de Tabuleiro do Norte

Inscrições:

De 20 a 24 de março

Vagas

40

Salário

R$ 937

Resultado

3 de abril

O edital foi publicado no Diário Oficial dos Município do Ceará, na última sexta-feira (17), na página 29.

A seleção destina-se a suprir o preenchimento de cargos e funções nos projetos, programas, serviços, e benefícios socioassistenciais, transferência de renda e Cadastro Único da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Tabuleiro.

As oportunidades de nível fundamental são para os cargos de motorista e zelador. Já as vagas de nível médio são para atuar nas funções de orientador social, facilitador de oficinas, entrevistador, visitador, auxiliar administrativo e digitador.

As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de março, no horário de 7h às 13 horas, na sede da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Tabuleiro do Norte. A seleção contará com três etapas: análise da capacidade profissional, comprovada mediante avaliação de documentação comprobatória inerente ao cargo pretendido; análise curricular e entrevista do candidato.

O resultado da análise dos currículos será divulgado no dia 27 de março, já as entrevistas serão feitas nos dias 30 e 31 do mesmo mês. O resultado final tem data marcada para 3 de abril. A seleção é válida por um ano, podendo ser prorrogada, uma vez, por igual período.

Vittorio Rienzo