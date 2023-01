Inscrições serão feitas até o dia 9 de agosto. A previsão é de que a prova objetiva seja aplicada no dia 9 setembro de 2018. Prefeitura de Tapurah (MT) lança concurso com 93 vagas e salário de até R$ 15 mil

Prefeitura de Tapurah

A Prefeitura de Tapurah, a 414 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para o concurso público de 93 vagas. De acordo com o edital, os cargos são para todos os níveis de ensino. O salário varia entre R$ 1.167,97 até R$ 15.606,85. As taxas variam entre R$ 25 e R$ 50.

Para ver o edital, clique aqui.

As inscrições serão feitas pela internet.

Os cargos são para as seguintes áreas: 20 vagas para professores, 9 vagas para agente de serviços gerais, 9 vagas para recepcionista, 7 vagas para apoio administrativo de nutrição escolar, 4 vagas para técnico em enfermagem, 2 vagas para enfermeiro, 4 vaga para motorista de veículos leves, 2 vagas para motorista de veículos pesados, 2 vagas para leiturista, 2 vagas para auxiliar de saúde bucal, 2 vagas para cozinheiro e uma vaga para odontólogo, fonoaudiólogo, técnico de laboratório, coveiro, pedreiro, eletricista predial, fiscal de obras e posturas, operador de, máquinas pesadas, eletricista automotivo, psicopedagogo clínico e institucional, técnico esportivo, padeiro e lavador lubrificador.

Ainda conta com 17 vagas para cadastro de reserva: vigia, técnico esportivo, técnico de desenvolvimento infantil, professor, psicólogo, nutricionista, motorista de veículos pesados, mecânico, fiscal de tributos, fonoaudiólogo, engenheiro sanitarista, operador de máquinas pesadas e médico clínico geral.

As inscrições dos candidatos serão efetuadas via internet no site da organizadora do concurso até o dia 9 de agosto.

A taxa de inscrição é de R$ 25 (nível alfabetizado), R$ 35 (nível médio) e R$ 50 (nível superior).

Os aprovados devem trabalhar em jornadas semanais entre 20 a 40 horas, dependendo do cargo. A previsão é de que a prova objetiva seja aplicada no dia 9 setembro de 2018.

Veja mais informações sobre a região no G1 MT.

valipomponi