Prefeitura de Taubaté inicia obra provisória em cratera no Jardim Mourisco

Divulgação/Prefeitura de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté (SP) iniciou nesta segunda-feira (23) uma obra provisória de confecção das galerias após uma cratera se abrir na avenida Santina Alvissus Fernandes, que fica no Jardim Mourisco.

A cratera surgiu no dia 15 de janeiro (leia mais abaixo). No início, o buraco tinha 8 metros de extensão e e 2,5 metros de profundidade, mas a situação se agravou com as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Nove casas foram interditadas.

De acordo com a secretaria de obras do município, a previsão é de que a obra em cerca de 30 metros de extensão seja concluída em até 20 dias, ou seja, próximo à metade do mês de fevereiro.

O prazo, no entanto, pode ter alterações por conta de condições climáticas que podem atrapalhar o cronograma.

Posteriormente, um projeto para execução de uma galeria definitiva será elaborado e executado depois de processo de licitação. Os valores para as obras não foram informados até a publicação da reportagem.

O problema na via foi causado por um rompimento na tubulação de águas pluviais, que fez com que os tubos armcos não suportassem o peso acumulado do volume de água.

Na última quarta-feira (18), um temporal atingiu a cidade e a Defesa Civil julgou necessário interditar nove imóveis. A administração municipal informou que tem prestado assistência às famílias.

Por nota, a Sabesp informou que aguarda a conclusão dos serviços, em execução pela prefeitura, para iniciar os reparos nas redes de água e de esgoto danificadas. Foram feitos reparos provisórios para garantir o fornecimento de água e a coleta de esgoto.

Cratera

Uma cratera se abriu depois de uma parte do asfalto da avenida Santina Alvissus Fernandes, no bairro Jardim Mourisco, ceder na tarde do dia 15 de janeiro.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a abertura aconteceu por conta do rompimento dos canos de abastecimento que passam pela região.

Na última quarta-feira (18), uma chuva forte que atingiu a cidade aumentou o tamanho da cratera. Com isso, no dia seguinte, a prefeitura decidiu que nove famílias deveriam deixar suas casas no local devido ao risco.

