Prefeitura de Torres cancela festa de Carnaval após ponte cair; um está desaparecido

Estrutura que liga Torres (RS) e Passo de Torres (SC) despencou na madrugada desta segunda-feira (20). Prefeitura diz que havia 100 pessoas na travessia, com capacidade para 20, no momento da queda. A Prefeitura de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, cancelou a programação de Carnaval que estava prevista para a noite desta segunda-feira (20), depois da queda da ponte pênsil sobre o Rio Mampituba. Três pessoas seguem desaparecidas.

A estrutura que liga Torres e Passo de Torres (SC) despencou na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, havia cerca de 100 pessoas na travessia, sendo que a capacidade é de 20.

O Carnaval das Cores de Torres, seria realizado nesta segunda a partir das 20h, na Avenida Beira Mar. No sábado (18), foliões aproveitaram o primeiro dia da programação, que continuaria nesta segunda.

Queda da ponte

Vídeo mostra momento em que ponte entre RS e SC cede e pessoas caem

A ponte pênsil, que liga Torres e Passo de Torres (SC) caiu na madrugada desta segunda-feira. Diversas pessoas ficaram feridas e três estão desaparecidas. A ponte fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão. Um vídeo que circulas pelas redes sociais mostra o momento da queda. (veja acima)

A Brigada Militar (BM) e o Corpo de Bombeiros informaram que pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água, dezesseis já receberam atendimento médico em Torres. Os bombeiros continuam as buscas.

O trecho é ligado por uma ponte pênsil, que é sustentada por cabos, para passagem de pedestres. De acordo com o secretário de Turismo de Torres, Matheus Junges, o acidente aconteceu por volta das 2h30, quando um grupo de pessoas voltava a pé de Passo de Torres para Torres depois de uma festa de Carnaval.

Segundo a prefeitura, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que só tem capacidade para 20 (uma placa no local informa). Não havia fiscalização presente no momento da queda.

A responsabilidade pela ponte, inaugurada na década de 1980, é dos dois municípios, Passo de Torres e Torres. De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas. No entanto, a suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente.

Nota da Prefeitura de Torres

A Prefeitura de Torres informa que o Carnaval das Cores programado para hoje 20 de fevereiro está cancelado.

Devido ao acidente ocorrido na Ponte Pênsil que liga o estado gaúcho ao catarinense, ocorrido por volta das 2h30min, a Prefeitura Municipal de Torres através da Secretaria de Cultura e do Esporte, informa que a segunda noite do Carnaval das Cores que estava previsto para acontecer nesta segunda-feira à beira-mar, está cancelado.

Em tempo as equipes de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto-Geral de Perícias, Brigada Militar e demais secretarias municipais, estão envolvidos para que os que seguem desaparecidos sejam localizados.

O CRPO Litoral (Comando Regional de Policiamento Ostensivo) atualiza, às 13h55min, que uma pessoa segue ainda desaparecida e as buscas permanecem no local.

