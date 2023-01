Prefeitura de Tremembé altera formato do carnaval e divulga programação sem desfile de blocos

O carnaval de rua da cidade era tradicionalmente conhecido por importar os blocos famosos da folia em São Luiz do Paraitinga, como os desfiles do Juca Teles e do Barbosa. Praça da Estação, em Tremembé (SP), receberá as atrações de carnaval da cidade em 2023

Divulgação/Prefeitura de Tremembé

A Prefeitura de Tremembé (SP) divulgou, nesta quinta-feira (26), os detalhes do carnaval de 2023 na cidade. A gestão municipal informou que, neste ano, o formato será diferente, sem o desfile dos blocos tradicionais que acontecia até 2019.

No lugar dos blocos, a programação contará com shows de DJs, apresentações dos grupos Banda do Erê, Mestre Quintino e Banda Gostoso Veneno, e até uma companhia de teatro.

De acordo com a secretaria de turismo e cultura, responsável pela organização, o foco da folia são as famílias de munícipes e turistas. A entrada é franca, mas será controlada.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Confira a página especial do g1 para o carnaval

Todas as atividades acontecerão na praça Geraldo Costa, conhecida como Praça da Estação. O local terá praça de alimentação, quiosques, estrutura de banheiros químicos, atendimento emergencial com ambulância e socorristas e apoio da Polícia Militar.

A entrada de coolers e objetos que possam trazer riscos às pessoas será proibida.

Programação completa

Válido para todos os dias (sábado, 18 – terça-feira, 21):

12h às 13h: DJ com som mecânico

13h às 14h30: Mestre Quintino e Banda do Erê

13h às 14h30: Companhia Lipe de Teatro

15h às 18h: Banda Gostoso Veneno

Fim do desfile de blocos

O carnaval de rua da cidade é tradicionalmente conhecido por importar os blocos famosos da folia em São Luiz do Paraitinga e ser aberto ao público. Em 2019, os bloquinhos arrastaram milhares de foliões e os destaques foram os desfiles do Juca Teles e do Barbosa.

Em 2020, no entanto, a prefeitura cancelou o carnaval por medidas de segurança. Em 2021 e em 2022, foi a pandemia da covid-19 quem impediu a realização das festividades.

Agora, em 2023, a prefeitura anunciou um formato diferente, voltado para as famílias da região.

Em 2019, Bloco Juca Teles foi atração no carnaval de rua em Tremembé

Silas Basílio/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200