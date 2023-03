Prefeitura de Tremembé divulga edital para artistas, oficineiros e profissionais que fazem Cultura na região

Chamamento público para o credenciamento de artistas, oficineiros e profissionais que exercem algum tipo de trabalho cultural na cidade ou na região, seja ele técnico ou artístico. Atenção Artistas, oficineiros e pessoas que produzem cultura em Tremembé e região! Chamamento Público.

A Prefeitura da Estância Turística de Tremembé, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou um chamamento público para o credenciamento de artistas, oficineiros e profissionais que exercem algum tipo de trabalho cultural na cidade ou na região, seja ele técnico ou artístico.

O objetivo é promover o acesso à cultura e contribuir para a valorização de artistas, oficineiros e trabalhadores do setor cultural dentro do calendário oficial de eventos do município.

A Secretaria de Turismo e Cultura informa que dará apoio aos artistas que não conhecem os procedimentos necessários para esse cadastro.

“Nós queremos chamar todos, inclusive aqueles artistas que são mais humildes e que possuem certa dificuldade de entender esses processos públicos, que não possuem acesso a internet e que precisam de ajuda para poderem participar dessa oportunidade, então nós queremos falar com todos e se for necessário ensinar os procedimentos, nos faremos” comenta José Ferreira Secretário Adjunto de Turismo e Cultura.

Para mais informações os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria de Turismo e Cultura nos telefones (12) 3674-4391.

O Edital na íntegra está disponível no site oficial da Prefeitura https://tremembe.sp.gov.br/chamamento-publico-04-2022-2-2-2/

