Denúncia aponta que motorista da Secretaria de Saúde utilizaria o veículo para se deslocar até outra cidade, onde trabalharia como caminhoneiro. Um procedimento administrativo foi instaurado para investigar o caso. Prefeitura de Tupã investiga suspeita de uso irregular de ambulância do município

Portal Mais Tupã/Imagem cedida

A Prefeitura de Tupã (SP) instaurou um procedimento administrativo para investigar um possível caso de uso indevido de uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde em janeiro deste ano.

Segundo a denúncia, um motorista da pasta estaria utilizando o veículo para ir até a cidade vizinha de Quintana (SP), a cerca de 30 quilômetros de distância, onde ele deixava a ambulância e trabalhava como motorista de caminhão.

Em nota, a prefeitura informou que já está tomando as providências cabíveis em relação à denúncia de uso indevido do veículo da administração municipal.

Ainda segundo a prefeitura, a administração municipal também havia tomado ciência do fato por meio de denúncia, o que motivou a realização de investigações preliminares.

A nota diz ainda que foi instaurado procedimento administrativo para apurar as informações obtidas para a devida responsabilização de eventuais suspeitos.

