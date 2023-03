Prefeitura de Vilhena, RO, é condenada a indenizar homem que ficou dois anos com caco de vidro na perna

Caso aconteceu em 2013 quando a vítima sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia. Homem ficou com pedaço de vidro na perna por dois anos

O Município de Vilhena (RO) foi condenado a indenizar um homem por danos morais e materiais devido um erro médico no hospital regional da cidade. Por causa desse erro, o homem ficou com um caco de vidro na perna por cerca de dois anos.

O caso aconteceu em 2013 quando o jovem sofreu um acidente e foi socorrido ao Hospital Regional com uma fratura exposta. Ele precisou passar por uma cirurgia ortopédica, quando foi esquecido em uma perna um pedaço de vidro.

O homem retornou ao hospital com dores e, segundo ele, ficou com o vidro na perna e sentindo dor por cerca de dois anos. Só quando encontrou o vidro e informou ao hospital que passou por uma nova cirurgia para a retirada do caco. No entanto, durante essa nova cirurgia, teve o tamanho da perna encurtado e ficou impossibilitado de voltar ao trabalho.

Por isso, o Município foi condenado a indenizar o homem em R$ 15 mil e o valor correspondente a 500 salários mínimos, até que a vítima chegue aos 65 anos de idade. De acordo com o Tribunal de Justiça, o processo está em fase de pagamento de precatório.

A Rede Amazônica entrou em contato com a prefeitura, que não se manifestou sobre o caso.

