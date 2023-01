Dois trechos dentro dos limites municipais estão interditados a partir da tarde deste domingo. Passagem de veículos está restrita aos moradores dos condomínios residenciais às margens da estrada. Prefeitura de Volta Redonda fecha acesso à Rodovia do Contorno

A prefeitura de Volta Redonda fechou o acesso à Rodovia do Contorno na tarde deste domingo (29). O bloqueio foi em dois trechos dentro dos limites municipais.

Segundo o poder público municipal, a decisão foi para evitar que aconteçam novos acidentes no local, como o ocorrido no sábado (28).

A passagem de veículos está restrita apenas aos moradores dos condomínios residenciais construídos às margens da rodovia.

Em nota, a prefeitura informou que o bloqueio sem uma jurisdição legal foi determinado após tentativas de diálogo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Leia:

“A Prefeitura também informa que a interdição ocorre após inúmeras tentativas de promover o entendimento entre DNIT e DER, bem como depois de o governo municipal ter ingressado na justiça federal pedindo uma audiência para que se defina de uma vez por todas quem é o responsável legal pela rodovia.

Desta forma a rodovia será interditada hoje, diante da chuva, e futuramente pode ser totalmente fechada caso nenhuma solução seja apresentada.”

O g1 procurou o Departamento de Estradas e Rodagens e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aguarda resposta.

