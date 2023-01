Prefeitura de Volta Redonda monta força-tarefa para reabrir Rodovia do Contorno com controle rígido de velocidade

Previsão é que liberação aconteça nesta quarta-feira. Estrada está com acesso restrito desde domingo, um dia depois de um grave acidente que matou quatro pessoas. Rodovia do Contorno vem sendo preparada para reabertura

Divulgação/PMVR

Mesmo sem responsabilidade sobre a Rodovia do Contorno, a prefeitura de Volta Redonda (RJ) anunciou nesta terça-feira (31) que já iniciou a implantação de um esquema especial de controle rígido de velocidade para que seja considerada viável a reabertura.

A estrada está com acesso restrito desde domingo, um dia depois de um grave acidente que matou quatro pessoas, entre elas um bebê de um ano.

A previsão é que a reabertura total seja feita até a manhã desta quarta-feira (1º).

Um trabalho de instalação de cones, barreiras e redutores, além da presença de equipes de segurança no local durante 24 horas por dia, está sendo conduzido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Serão montadas “ilhas” para controle de velocidade, em um esquema que contará apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As novas recomendações de segurança também contam com sinalização noturna, com o uso de painéis luminosos.

Preparação para reabertura da Rodovia do Contorno

Divulgação/PMVR

O objetivo é garantir a segurança de motoristas e moradores dos condomínios às margens da rodovia, bem como evitar que o trânsito pesado passe a fluir por dentro de Volta Redonda e sobrecarregue o trânsito nas vias centrais do município.

A medida será possível graças às ações emergenciais promovidas pela prefeitura nos últimos dias. Mesmo não tendo jurisdição legal sobre a via, o poder público municipal limitou o acesso à Rodovia do Contorno a veículos de moradores e ônibus e carretas que ultrapassem as dimensões permitidas no âmbito urbano.

“Após esta primeira medida, foi feita uma inspeção, onde foram identificados os pontos mais críticos do pavimento, áreas da pista que estão mais escorregadias e foi feita uma sinalização provisória, de forma a atuar como uma moderação de tráfego. Ou seja, criar um obstáculo físico, afim de pôr fim à prática do excesso de velocidade”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Motoristas precisam colaborar

O secretário também reforçou que a via será toda sinalizada com alerta aos motoristas para que respeitem a sinalização implantada e reduzam a velocidade.

“A via ganhará sinalização horizontal e vertical de emergência. Os motoristas devem respeitá-las, em especial nos pontos mais críticos da rodovia. Vai ser feito um monitoramento contínuo, através de uma parceria com todos os órgãos de segurança do município: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e diversos setores da prefeitura. Tudo para dar uma resposta à sociedade, embora o município não tenha jurisdição legal sobre a via”, detalhou Barenco.

Máxima de 50 Km/h e cautela ao dirigir

Barenco disse ainda que as ações da prefeitura de Volta Redonda não são para afrontar qualquer dos poderes ou órgãos envolvidos no caso.

“A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade em toda a extensão da via, com máxima de 50 km/h. Vamos implantar esta sinalização, comunicando ao Dnit todas essas atitudes para que ele possa intervir o mais rápido possível. Nós não queremos usurpar a responsabilidade de alguém. Mas nós temos a obrigação, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro, de garantir a preservação da vida”, disse o secretário.

“A responsabilidade é mútua: tanto do Poder Público, seja ele de qualquer esfera, quanto do condutor. Percebendo que está em um local que requer maior atenção, que ele obedeça a sinalização e reduza a velocidade ao longo de toda a rodovia”, concluiu Barenco.

Dnit ou DER? De quem é a responsabilidade?

Em outra frente, a prefeitura de Volta Redonda, através da Procuradoria Geral do Município, reiterou nesta terça-feira a necessidade da realização de uma audiência especial, em caráter de urgência, com a Justiça Federal.

O objetivo é que o Poder Judiciário possa ajudar a definir de quem é a responsabilidade sobre as obras e intervenções necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno em definitivo. A necessidade desta audiência se dá pelo fato do Dnit e DER não entrarem em consenso sobre quem é o responsável pela rodovia.

Camada de lama deixa pista escorregadia

Um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana aponta diversos defeitos estruturais na Rodovia do Contorno, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras, que podem provocar novos acidentes, além das condições precárias de manutenção e sinalização, aumentando o risco de ocorrências no período de chuvas.

Ainda de acordo com o laudo, por conta de trincas no pavimento, há um bombeamento de um fino material que compõe a base do pavimento em diversos trechos. Por isso, sobre a pista é criada uma camada de lama, mesmo em dias sem chuva, provocando a perda do controle dos veículos pelos motoristas e aumentando o risco de colisão frontal.

Mais uma tragédia no fim de semana

Carros ficaram completamente destruídos; quatro pessoas morreram

Reprodução

Na tarde de sábado (28), dois carros bateram de frente na Rodovia do Contorno, provocando a morte de quatro pessoas.

Em um dos veículos estava uma família de Rio das Ostras (RJ): Julia Gourgel, de 28 anos, o marido dela, Allan Borges, de 32 anos, e o filho do casal, Noah, de um ano. Eles foram enterrados na segunda-feira.

Pai, mãe e filho, moradores de Rio das Ostras, morreram em acidente de carro em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

“É uma perda lastimável, não tem como a gente não sentir no fundo da alma. [Eles eram] amigos de muitos anos e foram muito presentes na vida da gente. É um choque. A gente tá aqui e de repente não existe mais. Nossos amigos, um bebê… Uma família linda. É muito difícil, tá doendo muito. Acho que o recado que tenho pra dar pras pessoas é: se amem mais, que se cuidem mais. Não adianta… aqui [no cemitério] acaba tudo, nossas diferenças, o dinheiro…”, disse Nívea Pereira, amiga da família.

Um outro filho do casal, que completou 9 anos de idade na segunda-feira, foi resgatado em estado grave e precisou ter uma das pernas amputada. O menino seguia internado em estado grave em um hospital particular da cidade.

Um tio da criança também estava no carro. Ele sofreu fraturas pelo corpo, mas já recebeu alta.

No outro veículo estava Fábio Passos, de 35 anos, morador de Volta Redonda, que também morreu na hora.

Momento da tentativa de resgate das vítimas

Reprodução/Redes sociais

Comovidos, moradores fazem manifestação

Moradores fazem manifestação por melhorias na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Rose Gomes/TV Rio Sul

Na manhã de domingo (30), moradores comovidos com a tragédia foram à Rodovia do Contorno com faixas para pedir melhorias na estrada.

Eles se concentraram na altura de um condomínio e caminharam até o local do acidente, onde espalharam pelo asfalto os brinquedos das crianças e pertences encontrados nos carros envolvidos no acidente de sábado.

Pertences das vítimas encontrados no acostamento da Rodovia do Contorno

Rose Gomes/TV Rio Sul

Em seguida, os moradores fizeram um minuto de silêncio e uma oração pelas quatro vítimas.

Vittorio Ferla