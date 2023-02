Serviços públicos essenciais serão mantidos. Decreto foi publicado nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial. Prefeitura decreta ponto facultativo em três dias por causa do carnaval em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Júlio César Barreto/Ascom SFI

Com o feriado de carnaval chegando na próxima terça-feira (21), a Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira (17), na segunda-feira (20) e na quarta-feira de cinzas (22).

O decreto foi publicado no Diário Oficial dessa segunda-feira (13) e destaca a tradição popular do período carnavalesco.

O município também ressaltou que o Poder Público Municipal reconhece “que nessa data as pessoas se reúnem com familiares e também se deslocam para o convívio com parentes distantes”.

A publicação é assinada pela prefeita Francimara Barbosa Lemos e diz que serão mantidos os serviços públicos essenciais e imprescindíveis às práticas de atos administrativos já agendados, que incluem as secretarias municipais de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; de Saúde; de Meio Ambiente; de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil; de Transporte; de Turismo, Indústria e Comércio, e; de Esporte e Lazer.

Confira o decreto completo neste link.

Vittorio Rienzo