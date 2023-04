Prefeitura decreta ponto facultativo na quinta-feira (6) e servidores de Palmas terão folga na Semana Santa

Medida não é válida para serviços essenciais. Expediente será retomado na segunda-feira (10). Prédio sede da prefeitura de Palmas

Lia Mara/Prefeitura de Palmas

Os servidores municipais de Palmas terão quatro dias de folga, durante a celebração da Semana Santa. A prefeitura decretou ponto facultativo na quinta-feira (6), antecedendo o feriado nacional de sexta-feira (7), que celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Para os católicos, a quinta-feira que antecede o dia santo é tradicionalmente chamada de endoenças, por anteceder a celebração.

O decreto foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira (31). A medida é válida para as repartições da administração direta e indireta do Município. O expediente será retomado na segunda-feira (10).

Para os setores responsáveis por serviços essenciais com escala de plantão, como saúde e segurança, o decreto não é válido. Veja os locais que têm funcionamento normal:

Unidades de Pronto Atendimento (Upas);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD);

Limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública;

Unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, por terem calendário escolar próprio;

Conselhos tutelares e outros ligados ao serviço social, que porventura mantenham sistema de plantão;

Transporte coletivo público.

Conforme o texto do decreto, caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades municipais a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais, sem prejuízo de outras atividades, a critério dos gestores.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200