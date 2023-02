Prefeitura decreta situação de emergência em praça ‘engolida’ por cratera em Tupã

Com a medida, a administração municipal pode fazer contratação direta para resolver o problema. Cratera de 50 metros de diâmetro fez canal de drenagem de água chuva romper. Cratera surgiu após chuva na Praça dos 500 Anos, em Tupã (SP)

Tupã City

A prefeitura de Tupã (SP) expediu um decreto declarando situação de emergência nas áreas afetadas pela chuva no município, o que inclui a cratera de aproximadamente 50 metros de diâmetros na Praça dos 500 Anos na última quinta-feira (23).

O decreto de situação de emergência, com validade de 180 dias, foi assinado pelo prefeito Caio Aoqui (PSD) no dia seguinte ao desastre, mas disponibilizado à imprensa somente nesta segunda-feira (27).

Com o decreto o município fica autorizado a fazer a contratação direta de pessoal e empresas para normalização das áreas afetadas.

Diversas pastas municipais também ficam adotadas a tomarem medidas para a rápida restauração.

Imagem aérea de cratera aberta em praça de Tupã; região foi interditada

Hugo Oyamada

A cratera surgiu após chuvas intensas que fizeram desmoronar uma tubulação do sistema de drenagem de água pluvial.

“A pancada de chuva que recebemos foi muito grande e ocasionou que o tubo de cerca de quatro metros que passa debaixo da praça cedeu“, disse o chefe do executivo em uma transmissão feita pelas redes sociais.

No local, o terreno, além de encharcado, também tem o solo comprometido por conta de um lixão que havia no local há quase 50 anos. O prefeito disse ainda que a cidade registra o começo de ano mais chuvoso dos últimos 20 anos.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi