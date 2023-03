Prefeitura denuncia vandalismo após pichação no letreiro ‘Eu amo Bauru’; veja o vídeo da ação

Ato, flagrado por câmeras de monitoramento, foi registrado no dia 21 de fevereiro, por volta das 17h30. Prefeitura apresentou o caso junto à Polícia Civil para tentar identificar os envolvidos. Letreiro ‘Eu amo Bauru’ é pichado; veja o vídeo da ação

A Prefeitura de Bauru (SP) registrou um boletim de ocorrência após o letreiro “Eu amo Bauru”, instalado no parque Vitória Régia, ter sido alvo de pichações. O ato, flagrado por câmeras de monitoramento, foi registrado no dia 21 de fevereiro, por volta das 17h30.

Nas imagens, é possível ver dois homens, aparentemente jovens, realizando as pichações (assista acima). Mesmo diante da presença do público no local, a dupla continua com a ação. Com a recuperação do vídeo, a prefeitura apresentou o caso junto à Polícia Civil para tentar identificar os envolvidos.

Letreiro ‘Eu amo Bauru’ foi pichado na cidade

Prefeitura de Bauru/Divulgação

Nas redes sociais, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), divulgou as imagens e tachou o ato como criminoso, reforçando ainda que a administração municipal vai tomar as medidas necessárias.

“Vandalismo – na cara dura depredaram o ‘Eu amo Bauru’ novamente. Esses criminosos não têm limites! Novamente, iremos fazer a limpeza, pintura e faremos quantas vezes for necessário! Cuidaremos da nossa cidade e vamos tomar as medidas necessárias!”, pontuou a chefe do Executivo nas suas redes sociais.

Neste sábado (4), a prefeitura, com o apoio da Emdurb, fez a pintura do letreiro. Sobre a segurança do local, de acordo com o Executivo, o sistema de monitoramento deverá ser reforçado para coibir novos atos de depredação do patrimônio público.

Prefeitura de Bauru realizou a pintura de letreiro ‘Eu amo Bauru’ após pichações

Divulgação

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa