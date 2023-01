Prefeitura destinará R$ 225 mil para bloquinhos no Carnaval em Palmas

Blocos podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro, nas unidades do Resolve Palmas. Valor será dividido entre 15 blocos de rua. Bloco de Carnaval em Taquaruçu

Prefeitura de Palmas/Divulgação

A Prefeitura de Palmas vai destinar R$ 225 mil para blocos de rua que participarão do Carnaval, no distrito de Taquaruçu. O edital com as informações foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (30).

O edital publicado pelo município regulamenta o processo de inscrição, seleção, contratação e premiações de apoio ao Carnaval de rua de Palmas, durante o período de 17 a 21 de fevereiro.

Veja o edital completo aqui.

Os blocos podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro, nas unidades do Resolve Palmas. O prêmio será dividido entre 15 blocos de rua selecionados, ou seja, cada um receberá o valor de R$ 15 mil.

Poderão se inscrever pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas legalmente constituídas, com ou sem fins lucrativos, residentes e domiciliados em Palmas há mais de dois anos.

Os blocos devem possuir o mínimo de 10 membros e terão que sair pelas ruas, no mínimo, durante três dias, no período da programação.

Segundo o edital, não serão aceitos projetos que promovam conteúdos eleitoral-partidários ou religiosos, exceto as expressões religiosas relacionadas aos projetos da cultura popular, tradicional, indígena ou afro-brasileira; tampouco os de conteúdos de cunho privado e particular, ou que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público ou da imagem de pessoa do governo federal, estadual ou municipal.

O resultado dos blocos escolhidos será divulgado no dia 16 de fevereiro.

LEIA MAIS:

Padre Fábio de Melo está entre as atrações do Palmas Capital da Fé 2023; confira a programação

Carnaval de Gurupi terá shows de Barões da Pisadinha, Humberto e Ronaldo e de outros artistas nacionais

Biu do Piseiro e Barões da Pisadinha são atrações confirmadas no carnaval de Porto Nacional

Capital da Fé

A programação do Carnaval foi anunciada pela prefeitura, durante um evento nesta segunda. Além da programação em Taquaruçu, a prefeitura irá realizar o tradicional Capital da Fé, com shows de padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Cassiane, Pregador Luo, entre outros artistas.

Veja a programação completa aqui.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200