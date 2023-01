prefeitura-divulga-gabarito-de-concurso-para-27-vagas-em-piracicaba;-confira-respostas-certas

Seleção é para auxiliar em saúde bucal, agente de zoonoses, atendente, cuidador em saúde mental, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de raio-x, técnico em imobilização de gesso e técnico em saúde bucal. Prova de concurso público

A Prefeitura de Piracicaba (SP) divulgou nesta terça-feira (24) os gabaritos das provas objetivas de o concurso público 10/2022, aplicado no último domingo (22), com 27 vagas.

A seleção é para os cargos de auxiliar em saúde bucal, agente de zoonoses, atendente, cuidador em saúde mental, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de raio-x, técnico em imobilização de gesso e técnico em saúde bucal.

Os gabaritos podem ser acessados na edição do Diário Oficial da cidade desta terça, através deste link, ou abaixo:

Além disso foram publicados gabaritos para a seleção da residência médica para cirurgia geral, clínica médica, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia e pediatria, que podem ser acessados pela mesma edição do Diário Oficial .

Os concursos foram realizados pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp). Veja o quadro com detalhes das vagas do concurso 10/2022:

