prefeitura-diz-que-vistoriou-ponte-atingida-por-rio-na-zona-rural-de-chupinguaia,-ro;-moradores-protestam

Prefeitura afirma que liberou o tráfego após vistorias. Previsão é que reparos comecem na próxima semana. Ponte no Distrito de Boa Esperança (RO)

Moradores do distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia (RO), continuam preocupados com a situação de uma ponte na área rural. Algumas pessoas alegam que, com as chuvas, a ponte tem grande risco de desabamento. Madeiras podres e desreguladas são as principais preocupações.

A ponte fica na linha 46 e liga o distrito à Nova Andradina, também distrito de Chupinguaia. A população reclama que crianças estão sem ir à escola pois temem que a van escolar não consiga passar e a ponte possa ceder.

“A ponte está em uma situação precária. A prefeitura liberou a travessia sem a confirmação ou vistoria de algum engenheiro ou Defesa Civil. Afirmaram que não havia a necessidade de uma avaliação profissional. Não temos como sair daqui e a ponte tem quase 90 metros, não podemos deixar nossas crianças andarem a pé e muito menos em algum veículo com essas avarias”, disse Flaviana Viniski, moradora do distrito.

Ponte no Distrito de Boa Esperança (RO).

Os moradores reivindicam uma solução segura e efetiva para o único meio de acesso ao distrito.

“A ponte se encontra em uma situação difícil. Precisamos ir ao mercado, postinho de saúde e as crianças precisam ir para a escola. Queremos alguma resposta e que não aconteça como a ponte da linha 85, que não existe mais desde 2019”, disse Aline Hentz.

O que diz a prefeitura?

À Rede Amazônica, o Secretário de Obras do município, André Souza Cruz, afirmou que vistorias já foram realizadas na ponte.

“Estamos monitorando a ponte, liberamos a passagem dos ônibus já que na vistoria não foram encontrados danos graves. A ponte vai ser reformada. No momento, estudos estão sendo feitos para entender a melhor solução, uma reconstrução de concreto ou alvenaria.” disse o secretário.

A prefeitura afirmou ainda que a previsão é que as obras iniciem na próxima semana, mas até lá, a via segue liberada para o tráfego de veículos e travessia de pedestres.

