prefeitura-entrega-reforma-da-escola-municipal-catarina-maria-dos-reis

Somando todos os serviços realizados na unidade, investimento da Administração Municipal foi de mais de R$ 1,8 milhão Na manhã desta sexta-feira (10) a Prefeitura da Estância de Atibaia realizou a entrega da cobertura da quadra e reforma da Escola Municipal Catarina Maria dos Reis, localizada na Estrada dos Pintos, s/n, Portão. Somando todos os serviços realizados na unidade, o investimento da Administração Municipal foi de mais de R$ 1,8 milhão.

As obras de reforma e cobertura da quadra da escola e de reforma da entrada, com construção de rampa, contaram com um investimento de R$ 1.536.751,24, por meio de empresa contratada via licitação; enquanto a reforma do telhado da escola, pintura, manutenções hidráulicas e troca de pisos, viabilizadas por meio da Ata de Manutenção de Prédios Públicos, receberam um investimento de R$ 340.181,74.

Escola Municipal Catarina Maria dos Reis

Prefeitura de Atibaia – Foto Arquivo

Conforme a Secretaria de Educação, as manutenções e reformas realizadas tiveram como objetivo oferecer espaços pedagógicos de maior qualidade e segurança para os alunos, professores e funcionários, além de contribuir com a preservação e salubridade do prédio como patrimônio público.

“Desde o início de 2021 temos realizado diversas inaugurações ou entregas de obras, e hoje esta é muito simbólica, emocionante, pois considerando a grande distância entre a unidade e a cidade, é muito representativo poder contar com uma estrutura ampliada e de qualidade. Ficamos muito felizes de ver a alegria das crianças, dos pais e dos educadores com essa estrutura coberta, uma quadra apta a receber as atividades escolares, esportivas e os eventos da comunidade, revitalizando esse espaço e expandindo a sua utilização”, ressaltou o prefeito Emil Ono.

Crianças Escola Municipal Catarina Maria dos Reis

Prefeitura de Atibaia – Foto Arquivo

Além do chefe do Executivo, estiverem presentes na cerimônia a secretária de Educação, Eliane Doratiotto Endsfeldz; o secretário de Obras Públicas, Daniel Teves; o presidente da Câmara Municipal, vereador Ademilson Militão; entre outras autoridades e membros da sociedade civil.

