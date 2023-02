Prefeitura faz atualização do CadÚnico para manutenção do pagamento de benefícios sociais em Bauru; veja os bairros atendidos

A ação será realizada das 8h às 12h, nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Europa e do Jardim Ferraz, e na entidade Acaê Beta, que fica na área de abrangência do Cras do 9 de Julho. Confira os documentos necessários para a atualização do Cadastro Único. Prefeitura de Bauru (SP) realiza uma ação para atualização do Cadastro Único em Cras da cidade

Google Maps/Reprodução

A Prefeitura de Bauru (SP) realiza neste sábado (4) uma ação para atualização do Cadastro Único para beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família.

A ação será realizada das 8h às 12h, nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Europa e do Jardim Ferraz, e na entidade Acaê Beta, que fica na área de abrangência do Cras do 9 de Julho.

A atualização será voltada para famílias com renda mensal de zero a meio salário mínimo e que não atualizaram os dados nos últimos dois anos. Os atendimentos não necessitam de agendamento e serão feitos por ordem de chegada.

As pessoas devem levar RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos com menos de 18 anos e certidão de casamento. Devem ser levados os documentos de todas as pessoas que moram na casa.

Manter o CadÚnico atualizado garante o recebimento de benefícios de transferência de renda pagos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família, que começou a realizar os pagamentos deste ano no 18 de janeiro. Veja o calendário de pagamentos de 2023.

O Cras do Jardim Europa tem como área de abrangência o Jardim Europa, Jardim América, Parque das Nações, Vila Serrão, Jardim Niceia, Vila Zillo, Jardim Yolanda, entre outros.

O Cras do Jardim Ferraz, por sua vez, tem como área de abrangência o Jardim Ouro Verde, Granja Cecília, Jardim Vitória, Jardim Ferraz, Vila Ipiranga, Jardim Jussara, Jardim Solange, Núcleo Joaquim Guilherme, Residencial Monte Verde, Vila Giunta, Independência, Vila Santista, entre outros.

Já o Cras do 9 de Julho, que neste sábado vai atender na Acaê Beta, tem como área de abrangência o Parque Jaraguá, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Parque Roosevelt, Parque Primavera, Núcleo 9 de Julho, Santa Fé, Parque Santa Edwirges, Jardim Gérson França, Jardim Vânia Maria, Jardim Petrópolis, Jardim Marise, Parque União, Jardim Progresso, Alto Alegre, entre outros.

A Sebes pede que as famílias com renda de zero a meio salário mínimo destas regiões procurem os serviços neste sábado, pois o funcionamento será apenas para esta finalidade.

Aqueles que permanecerem com os dados desatualizados por mais de dois anos podem ter os benefícios suspensos pelo governo federal.

Serviço

Sábado – 04/02 – das 8h às 12h

CRAS Jardim Europa: Rua Carlos Del Plete, 11-16

CRAS Jardim Ferraz: Rua Panamá, 3-17

Acaê Beta: Rua Francisco Deogracias Reche, 4-06

Inscrição no CadÚnico

Em Bauru, o cadastro no CadÚnico também é feito na Central de Atendimento ao Usuário (CAU), que fica em frente à prefeitura, na Praça das Cerejeiras, 1-28. Desde o ano passado, o sistema de agendamento pode ser feito de forma online através do site da prefeitura.

Os interessados em se inscrever ou atualizar o cadastro também podem se informar através dos telefones (14) 3223-2849 e (14) 98187-4648. Quem mandar mensagem para o número de celular pelo Whatsapp será direcionado para fazer o agendamento online do CadÚnico.

Para se inscrever no CadÚnico, é preciso que uma pessoa responsável pela família responda às perguntas informadas no cadastro.

Central de Atendimento Usuário do CadÚnico de Bauru fica na Praça das Cerejeiras, em frente à prefeitura

Google Street View/Reprodução

Esta pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos. Será necessário apresentar o CPF ou Título de Eleitor e ao menos um documento de identificação de cada integrante da família.

Podem se inscrever no Cadastro Único:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Pessoas que moram sozinhas – as chamadas famílias unipessoais;

Pessoas que vivem em situação de rua – sozinhas ou com a família.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa