Prefeitura faz atualização do CadÚnico para moradores da região norte de Bauru; veja os bairros atendidos

Evento realizado neste sábado (28) é destinado para as famílias com renda de até meio salário; cadastro atualizado garante recebimento do Bolsa Família. Prefeitura faz ação de atualização do CadÚnico para moradores da região do Cras do Jardim Godoy

A Prefeitura de Bauru (SP) promove neste sábado (28) uma ação para atualização dos dados do Cadastro Único (CadÚnico) de moradores da região norte da cidade.

Ela será feita das 8h às 12h, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Godoy, cujo endereço é Alameda Flor do Amor.

Manter o CadÚnico atualizado garante o recebimento de benefícios de transferência de renda pagos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família, que começou a realizar os pagamentos deste ano no último dia 18. Veja o calendário de pagamentos de 2023.

No evento deste sábado, devem comparecer as famílias, com renda mensal de até meio salário mínimo, que moram na região de abrangência do CRAS do Jardim Godoy e que não atualizaram os dados nos últimos dois anos.

As pessoas devem levar RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos com menos de 18 anos e certidão de casamento. Os documentos de todas as pessoas que moram na casa também são necessários.

Estão na área de abrangência do Cras do Jardim Godoy toda a região dos seguintes bairros:

Parque São Geraldo

Jardim Godoy

Parque Vista Alegre

Vila Garcia

Jardim TV

Jardim Araruna

Jardim Flórida

Núcleo Gasparini

Vila Santa Luzia

Colina Verde

Jardim Pagani

A partir de segunda-feira (30), todos os Cras e os Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) também vão atender as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo e que precisam atualizar os dados.

Inscrição no CadÚnico

Em Bauru, o cadastro no CadÚnico também é feito na Central de Atendimento ao Usuário (CAU), que fica em frente à prefeitura, na Praça das Cerejeiras, 1-28. Desde o ano passado, o sistema de agendamento pode ser feito de forma online através do site da prefeitura.

Os interessados em se inscrever ou atualizar o cadastro também podem se informar através dos telefones (14) 3223-2849 e (14) 98187-4648. Quem mandar mensagem para o número de celular pelo Whatsapp será direcionado para fazer o agendamento online do CadÚnico. .

Para se inscrever no CadÚnico, é preciso que uma pessoa responsável pela família responda às perguntas informadas no cadastro.

Central de Atendimento Usuário do CadÚnico de Bauru fica na Praça das Cerejeiras, em frente à prefeitura

Esta pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos. Será necessário apresentar o CPF ou Título de Eleitor e ao menos um documento de identificação de cada integrante da família.

Podem se inscrever no Cadastro Único:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Pessoas que moram sozinhas – as chamadas famílias unipessoais;

Pessoas que vivem em situação de rua – sozinhas ou com a família.

