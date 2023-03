Prefeitura lança Programa Mãe Louveirense

No lançamento, 6 gestantes receberam 1 Kit Enxoval com diversos itens de higiene e roupas para o bebê; programa será estendido as mães que realizam, ao menos, 7 consultas

Divulgação: Prefeitura de Louveira

Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura de Louveira, por meio do Fundo Social de Solidariedade em conjunto com a Secretaria de Saúde, lançou o Programa Mãe Louveirense na Santa Casa. Neste lançamento, seis gestantes de Louveira receberam um Kit Enxoval com diversos itens de higiene e roupas de bebê, e na sequência, o programa será estendido a todas as mães que paticipam do pré-natal, ao menos com 7 consultas, na Rede Municipal. Esta é mais uma ação do atual Governo do prefeito, Estanislau Steck, que promove saúde e uma gestação tranquila para a mãe e a criança.

“Todo o conteúdo tem o objetivo de gerar apoio para a mãe com o seu bebê após o nascimento. Através de pacotes de fraldas, materiais de higiene, roupas e entre diversos outros itens, o foco está em cuidar da saúde e do bem-estar da criança e da mãe. Vamos continuar buscando realizar investimentos na Saúde, que é pilar essencial para a vida”, disse o prefeito de Louveira, Estanislau Steck.

Quem tiver interesse em entrar no Programa, deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e passar por no mínimo sete consultas de pré-natal. As mães também farão uma visita à Santa Casa para conhecer o ambiente onde o filho nascerá.

A partir do mês de abril, as mães que passaram pelo processo corretamente irão receber o Kit no Fundo Social.

Meryhelen Santos, mãe do menino Heitor que nasceu na quarta-feira (22) na Santa Casa agradece o trabalho da equipe: “Primeiramente agradeço o trabalho da equipe da Santa Casa, pois fui muito bem atendida. Foi uma bela surpresa a visita do prefeito trazendo esses kits, que contém itens que fazem uma boa diferença nas primeiras semanas com o bebê, vejo que foi tudo montado com muito carinho. Esse é um bom meio de incentivar as mulheres gestantes a fazerem o pré-natal corretamente”, comenta ela.

Confira o conteúdo:

Itens de higiene

1 pacote de fraldas P com 46 fraldas

1 pacote de fraldas M com 28 fraldas

1 sabonete líquido glicerinado

1 termômetro digital

1 pacote de absorvente noturno com 16 unidades

Enxoval

1 mochila

1 toalha fralda de banho com capuz

1 cobertor

1 conjunto de pagão com calça

1 kit com 3 pares de meia

1 calça (mijão)

1 body manga curta

1 macacão

1 saída de maternidade contendo 1 macacão e 1 manta em algodão

Além disso, dentro da mochila com os itens incluirá também um QR Code que leva para uma sequência de vídeos curtos com informações e orientações para as mães.

“Com o novo programa, vamos apoiar de forma mais intensiva os recém-nascidos e suas mães, que neste momento após o nascimento, é bastante delicado”, disse a primeira-dama e a presidente do Fundo Social, Magali Bragile Steck.

Com foco na saúde e atendimento de gestantes, Louveira aumentou em 68% o número na oferta de exames de ultrassonografia. Em 2020 o número de usuários atendidos foi de 4.785, enquanto em 2022 foram 8.100 munícipes. Hoje, a cidade conta com 10 profissionais médicos ginecologistas e 20 enfermeiros responsáveis pelo acompanhamento das gestantes de baixo risco nas UBSs.

“Além de todo o trabalho que realizamos com as mulheres gestantes, o Programa Mãe Louveirense é mais um serviço que é necessário para elas. Todo o conteúdo faz diferença no cuidado com a criança, tornando mais assertivo e prático para as mães. O objetivo de tudo isso é garantir acompanhamento de qualidade durante o pré-natal e do bebê ao nascer”, disse a secretária de Saúde, Marcia Bevilacqua.

A Prefeitura também oferece, em parceria com a Santa Casa, o Programa Santa Casa Amiga das Gestantes, que visa informar, orientar e conscientizar futuras mães. Entre os temas abordados, estão gestação saudável, gestação de baixo risco e alto risco, parto humanizado, cuidados pós-parto imediato, amamentação e cuidados com as mamas, indicação de parto cesariana e parto natural, medicações utilizadas durante o trabalho de parto e pós-parto e diversos outros tópicos. A Secretaria de Saúde reforça que essa ação deve ser agendada a partir de uma UBS, que acompanha transporte gratuito para as mães atendidas, saindo da unidade para a Santa Casa e com retorno no final.

A ação contou com a presença do prefeito de Louveira, Estanislau Steck, primeira-dama e presidente do Fundo Social, Magali Bragile Steck, secretária de Saúde, Marcia Bevilacqua, superintendente da Santa Casa, Natália Teixeira, provedor da Santa Casa, Luiz Roberto Omizzolo, secretário de Governo, Bira Batista Junior, secretária de Educação, Maria Luciane Felipe de Paula, secretária de Assistência Social, Ana Aparecida Bichara Melin, secretária de Gestão Ambiental, Rose Celidonio, secretário de Finanças, Paulo Odair Franzini, superintendente da Fumhab, Gemima Rojas Yoshioca, dos vereadores, Fábio Borriero, Kaká Rodrigues, Marquinhos Deca, Tico da Colina e de outros representantes da Santa Casa, Comitê da Primeira Infância e do Programa Prefeito Amigo da Criança.

Essa ação faz parte da programação de aniversário de 58 anos de Louveira. Desde o dia 1 de março já foram realizadas entregas de importantes obras, pavimentação de ruas, mutirões de saúde, eventos de esporte, ações em especial à Semana da Mulher, a entrega das adequações do Centro Comunitário do Vassoural, Subestação, show com o cantor Daniel e entre outras.

Vito Califano