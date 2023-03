Prefeitura prepara pacote de investimentos na Saúde nas comemorações dos 58 anos

Em destaque está o Centro de Referência do Autismo, projeto do Hospital no Santo Antônio e a ampliação da Santa Casa

A Prefeitura de Louveira está preparando um pacote de investimentos na Saúde nas comemorações de aniversário de 58 anos da cidade. Em destaque está o Centro de Referência do Autismo, projeto do Hospital no Santo Antônio e a ampliação da Santa Casa. As ações fazem parte da gestão do prefeito, Estanislau Steck, que preparou uma extensa programação em todo o mês de março. CLIQUE AQUI para saber mais.

“Saúde e qualidade de vida para os moradores de Louveira é um dos nossos principais objetivos. Vamos seguir trabalhando para continuar entregando o que os louveirenses merecem: boa infraestrutura e serviços eficientes”, disse o prefeito, Estanislau Steck.

As comemorações de aniversário contemplam o lançamento de dois novos projetos no dia 30 de março, a ampliação da Santa Casa e o Hospital no Santo Antônio, ao lado do P.A.

No dia 31 de março será realizada a entrega do Centro de Autismo, localizado no piso térreo do Centro de Reabilitação, no Jardim Vera Cruz. O espaço vai contar uma nova disposição das salas para atendimento, consultórios e banheiros adaptados.

Durante o mês de março a Saúde intensificará as ações de prevenção, incluindo vacinação, agendamentos de consultas e exames, mutirões e com destaque na Semana da Mulher, que realiza coleta de Papanicolau, rodas de conversas e mural com informações sobre saúde da mulher em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Todas as unidades estarão abertas no sábado (11) das 8h às 17h, com atendimento de livre demanda para coleta de Papanicolau, exames agendados, vacinação e testes de Covid-19.

“Novos projetos e adequações na Saúde são necessárias para aprimorar o trabalho realizado. Tudo é projetado para que, no fim, os moradores de Louveira sejam beneficiados e possam utilizar dos serviços de forma eficiente e inclusiva”, disse a secretária de Saúde, Marcia Bevilacqua.

Mais informações sobre as ações serão divulgadas em breve pela Prefeitura de Louveira no site (louveira.sp.gov.br) e nas redes socias.

